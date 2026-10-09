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Женщины составляют 53% индивидуальных предпринимателей в производстве пищевых продуктов в России, в ветеринарной деятельности — 60% женщин-предпринимателей, в сельскохозяйственных науках — 57% исследователей. Среди основателей российских агротех-стартапов как минимум каждая третья — женщина. Такие данные привела первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина в финале Всероссийского конкурса «Женщины в АПК». «Уже не нужно доказывать, что женщина способна быть успешной в АПК. Сегодня перед нами задача другого масштаба — помочь сильным женским проектам быстрее становиться бизнесом, брендом, работодателем и точкой развития территории», — отметила она.



Также РСХБ видит растущее влияние женщин в образовательных и предпринимательских проектах своей экосистемы. Если при запуске «Школы фермера» в 2020 году женщины составляли не более трети слушателей, то спустя четыре года — уже половину выпускников. Также женщины возглавляют до 40% новых малых бизнес-проектов в агротуризме и в три раза чаще мужчин открывают микробизнес в переработке и туризме, сообщила «Агроинвестору» пресс-служба банка.



Среди победительниц конкурса «Женщины в АПК» - Мария Лаптева из Кемеровской области с проектом «Село. Вкус. Код», которые соединяет переработку молока с культурной историей территории. Среди выпускаемых продуктов — сыры с черноплодной рябиной, черемухой, паприкой и семенами укропа, а также с жареными лисичками и луком, к которому прилагается QR-код с историей из жизни села. В проекте также предусмотрены этнографические экспедиции и гастроужины. Мария Осина из Липецкой области развивает проект «Культурная Коровка», объединяющий молочное хозяйство, сыроварню и сельскую пекарню. Пекарня должна появиться в поселке, где сейчас нет собственного магазина, а хлеб, молоко и сыр завозятся из города нерегулярно.



Технологическую модель представляет проект Анны Талалаевой из Воронежской области «Птичка и Яичко» - это семейная цифровая перепелиная ферма полного цикла на 1 тыс. голов. Выращивание птицы, инкубация и переработка объединены в одну производственную цепочку, также предусмотрен собственный цех копчения мяса и яиц. Проект «Зерно здоровья» Юлии Чуниной из Кемеровской области предполагает выращивание фиолетовой пшеницы на 30 га с дальнейшим использованием как в качестве семян, так и сырья для производства муки, крупы и хрустящих хлебцев. Также в число проектов-победителей вошли птицеферма «Птичий дворик в Уланово» Анастасии Александровой из Татарстана, готовые наборы для начинающих садоводов Любавы Нечай из Владимирской области и проект Полины Хигер «Возрождение села», объединяющий на базе сельского клуба народные традиции, агроклассы для школьников и сельский туризм.



Проекты объединяет одна экономическая логика — не останавливаться на производстве сырья, а создавать добавленную стоимость через переработку, технологии, знания, культуру и сервис, отмечает РСХБ. В результате вокруг сельхозпроизводства появляется дополнительная экономика — новые продукты, бренды, услуги и впечатления. Среди задач, который ставит перед собой Россельхозбанк, — помогать проектам находить целевую аудиторию и кадры, что особенно акутально, учитывая нехватку специалистов в АПК. «Конкуренция за специалистов уже не ограничивается только зарплатой: все большее значение имеют уровень образования и медицины, сервисы, культурная среда и возможности для развития собственного дела. Поэтому качество сельской территории сегодня становится таким же ключевым экономическим фактором, как инвестиции и технологии», — отметила Ирина Жачкина.



«Женщины в АПК» - проект Минсельхоза, стартовавший в 2021 году. Он реализуется при поддержке РСХБ и объединяет конкурсную, информационную и деловую повестку, направлен на повышение роли и авторитета женщин в отрасли, поддержку женского лидерства и популяризацию сельского образа жизни.



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