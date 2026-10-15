«Электронная очередь не увеличит пропускную способность. Зачем тогда она нужна?

Smartseeds

Самый частый вопрос про электронную очередь — сможет ли предприятие принимать больше машин. Честный ответ: не обязательно. Если автоприём рассчитан на 100 машин в сутки, он так и останется на 100 машин — с очередью или без

Эффект в другом. Электронная очередь убирает узкие места, которые съедают мощность: долгое оформление на КПП, лишние переналадки выгрузочных линий под разные культуры, пиковые нагрузки. Убирает машины с обочин и городских улиц. Снимает с диспетчеров бесконечные звонки. А холдингу даёт единый контур управления транспортом вместо набора отдельных площадок.



27 октября в 11:00 (МСК) — вебинар «Агроинвестора» и Smartseeds «Электронная очередь: как управлять транспортным потоком и снижать издержки». Регистрация



Что разберём:



когда электронная очередь влияет на пропускную способность, а когда нет



кто на самом деле платит за простой транспорта — и сколько



что меняется для терминала, элеватора и холдинга



почему перевозчики выбирают площадки, где понятно, когда их выгрузят



когда электронная очередь не нужна вовсе



как это работает на практике — демонстрация продукта



Спикеры — команда Smartseeds: Фёдор Смирнов, директор по маркетингу; Александр Фельдман, директор по продуктам; Илья Кузнецов, менеджер продукта «Электронная очередь»; Игорь Кравченко, коммерческий директор.



Будет полезно руководителям терминалов и элеваторов, директорам по логистике агрохолдингов, диспетчерам и логистам площадок приёмки.



Участие бесплатное. Регистрация

