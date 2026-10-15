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Конференция «Агрохолдинги России — 2026»
Конференция «Агрохолдинги России — 2026»

«Электронная очередь не увеличит пропускную способность. Зачем тогда она нужна?

Анонс вебинара

«Электронная очередь не увеличит пропускную способность. Зачем тогда она нужна?
Smartseeds
«Электронная очередь не увеличит пропускную способность. Зачем тогда она нужна?
Smartseeds

Самый частый вопрос про электронную очередь — сможет ли предприятие принимать больше машин. Честный ответ: не обязательно. Если автоприём рассчитан на 100 машин в сутки, он так и останется на 100 машин — с очередью или без

Эффект в другом. Электронная очередь убирает узкие места, которые съедают мощность: долгое оформление на КПП, лишние переналадки выгрузочных линий под разные культуры, пиковые нагрузки. Убирает машины с обочин и городских улиц. Снимает с диспетчеров бесконечные звонки. А холдингу даёт единый контур управления транспортом вместо набора отдельных площадок.

27 октября в 11:00 (МСК) — вебинар «Агроинвестора» и Smartseeds «Электронная очередь: как управлять транспортным потоком и снижать издержки». Регистрация

Что разберём:

  • когда электронная очередь влияет на пропускную способность, а когда нет

  • кто на самом деле платит за простой транспорта — и сколько

  • что меняется для терминала, элеватора и холдинга

  • почему перевозчики выбирают площадки, где понятно, когда их выгрузят

  • когда электронная очередь не нужна вовсе

  • как это работает на практике — демонстрация продукта

Спикеры — команда Smartseeds: Фёдор Смирнов, директор по маркетингу; Александр Фельдман, директор по продуктам; Илья Кузнецов, менеджер продукта «Электронная очередь»; Игорь Кравченко, коммерческий директор.

Будет полезно руководителям терминалов и элеваторов, директорам по логистике агрохолдингов, диспетчерам и логистам площадок приёмки.

Участие бесплатное. Регистрация

Smartseeds

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