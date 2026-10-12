Минсельхоз предложил новые цены для закупочных интервенций

В интервенционный фонд могут закупить 3 млн тонн зерна flickr.com

Минсельхоз предложил установить новые предельные уровни минимальных цен для проведения закупочных интервенций на рынке зерна на период с 1 ноября 2026 года по 30 июня 2027-го. Проект приказа ведомства размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Закупочную цену на мягкую пшеницу 3-го класса по всем регионам предлагается установить на уровне 12210 руб. за тонну с НДС и 11100 руб. за тонну без НДС. Пшеницу 4-го класса могут закупать соответственно по 11880 руб. и 10800 руб. за тонну, рожь не ниже 3-го класса — по 11660 руб. за тонну и 10600 руб. за тонну, ячмень — по 11220 руб. и 10200 руб. за тонну. Все цены согласованы с ФАС.



Предложенные цены ниже утвержденных приказом Минсельхоза в феврале, тот документ предлагается считать утратившим силу. Тогда предельные уровни минимальных цен для проведения государственных закупочных интервенций в 2026—2027 годах для пшеницы 3-го класса составляли 14630 руб. за тонну с НДС и 13300 руб. за тонну без НДС, пшеницы 4-го класса — соответственно 13970 руб. и 12700 руб. за тонну. Цена на рожь не ниже 3-го класса была установлена на уровне 12320 руб. и 11200 руб., на ячмень — 12540 руб. и 11400 руб. за тонну.



Зерновая ассоциация России считает объективной цену пшеницы в ходе предстоящих закупочных интервенций в 10 тыс. руб. за тонну. «Это соответствует текущей рыночной конъюнктуре, а по ряду регионов превышает действующие цены закупки пшеницы», — сказала исполнительный директор ассоциации Ксения Боломатова в кулуарах выставки «Золотая осень — 2026», пишет «Интерфакс». Продажа зерна по такой цене позволит аграриям компенсировать производственные затраты, считает она.



Боломатова напомнила, что проведение государственных закупочных интервенций планируется в регионах, которые традиционно ориентированы на экспорт и поэтому в наибольшей степени пострадали от нарушения логистики в Азово-Черноморском бассейне. «Эта мера дополнит текущие шаги по переориентации поставок. Интервенции расширят возможности производителей по реализации зерна, поддержат их экономику в период проведения осенних полевых работ», — подчеркнула она.



Согласно индексу аналитической компании «ПроЗерно» на 2 октября, пшеница 3-го класса в среднем стоила 9780 руб. за тонну против 14859 руб. за тонну годом ранее, 4-го класса — 8575 руб. за тонну (13569 руб.), продовольственная рожь — 12805 руб. (13270 руб.), фуражный ячмень — 8075 руб. за тонну (13393 руб.).



На прошлой неделе министр сельского хозяйства Оксана Лут говорила, что закупочные интервенции на рынке зерна могут начаться с конца октября. При этом она отмечала, что пока есть сложности с элеваторами. «Мы приступили к процессу принятия заявок на элеваторы. У нас отобранных элеваторов было мало. <…> Пока нам дали возможность собственники элеваторов на 1,3 млн т. Дальше будем сейчас второй конкурс объявлять, чтобы добрать до 3 млн т», — цитировал Лут ТАСС.



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