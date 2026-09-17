«Русагротранс» повысил прогноз экспорта пшеницы в сентябре

За первую половину месяца на внешние рынки поставлено 1,1 млн тонн пшеницы ztkt.ru

Аналитический центр «Русагротранса» повысил прогноз экспорта пшеницы в сентябре до 2,2 млн т за счет роста темпов вывоза на ряде направлений. За первую половину месяца было отгружено около 1,1 млн т. Неделю назад аналитики оценивали возможные поставки на уровне 1,75 млн т против 4,9 млн т в сентябре прошлого года.



С 8 по 16 сентября цены на пшеницу на мировых площадках снижались на фоне новостей о возможных переговорах между Россией и Украиной относительно моратория на удары по энергетической и иной критической инфраструктуре, а также «медвежьего» сентябрьского отчета Минсельхоза США, сохраняющего в целом оптимистические оценки экспорта из России и Украины в текущем сезоне, отмечают аналитики.



Прогнозы мировых запасов пшеницы и кукурузы на конец сезона-2026/27 оказались выше ожиданий рынка. Для США прогноз сбора кукурузы был снижен сильнее ожиданий, но также была уменьшена оценка потребления, поэтому конечные запасы также оказались выше ожидаемых рынком, поясняют аналитики «Русагротранса».



Американское агроведомство ранее уменьшило прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2026/27 на 3 млн т, до 43 млн т из-за ограничений судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Прогноз урожая пшеницы в России американские аналитики понизили на 0,5 млн т, до 88 млн т (без учета Крыма и новых регионов).



Накануне аналитический центр «СовЭкон» оценил, что экспорт пшеницы из России в июле-сентябре составит 5,4 млн т, что на 53% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, и на 58% меньше среднего уровня за последние пять лет. Это будет минимальный российский вывоз пшеницы за первый квартал сезона с 2010/11 сельхозгода.



Глава МИД Сергей Лавров ранее на посольском круглом столе по украинскому урегулированию отметил, что Россия осознает значение экспорта углеводородов и зерна для энергетической и продовольственной безопасности государств глобального Юга и Востока, перестраивает логистику и выполним все свои обязательства по поставкам, сообщал ТАСС.



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

