разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Русагротранс» повысил прогноз экспорта пшеницы в сентябре

Отгрузки могут составить 2,2 млн тонн

| Агроинвестор |

За первую половину месяца на внешние рынки поставлено 1,1 млн тонн пшеницы
За первую половину месяца на внешние рынки поставлено 1,1 млн тонн пшеницы

Аналитический центр повысил прогноз экспорта пшеницы в сентябре до 2,2 млн т за счет роста темпов вывоза на ряде направлений. За первую половину месяца было отгружено около 1,1 млн т. Неделю назад аналитики оценивали возможные поставки на уровне 1,75 млн т против 4,9 млн т в сентябре прошлого года.

С 8 по 16 сентября цены на пшеницу на мировых площадках снижались на фоне новостей о возможных переговорах между Россией и Украиной относительно моратория на удары по энергетической и иной критической инфраструктуре, а также «медвежьего» сентябрьского отчета Минсельхоза США, сохраняющего в целом оптимистические оценки экспорта из России и Украины в текущем сезоне, отмечают аналитики.

Прогнозы мировых запасов пшеницы и кукурузы на конец сезона-2026/27 оказались выше ожиданий рынка. Для США прогноз сбора кукурузы был снижен сильнее ожиданий, но также была уменьшена оценка потребления, поэтому конечные запасы также оказались выше ожидаемых рынком, поясняют аналитики .

Американское агроведомство ранее уменьшило прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2026/27 на 3 млн т, до 43 млн т из-за ограничений судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Прогноз урожая пшеницы в России американские аналитики понизили на 0,5 млн т, до 88 млн т (без учета Крыма и новых регионов). 

Накануне аналитический центр «» оценил, что экспорт пшеницы из России в июле-сентябре составит 5,4 млн т, что на 53% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, и на 58% меньше среднего уровня за последние пять лет. Это будет минимальный российский вывоз пшеницы за первый квартал сезона с 2010/11 сельхозгода.

Глава МИД Сергей Лавров ранее на посольском круглом столе по украинскому урегулированию отметил, что Россия осознает значение экспорта углеводородов и зерна для энергетической и продовольственной безопасности государств глобального Юга и Востока, перестраивает логистику и выполним все свои обязательства по поставкам, сообщал ТАСС.

Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агроинвестор» №09, сентябрь 2026

Журнал

«Агроинвестор» №09, сентябрь 2026
Вложения с дальним горизонтом. Чем может привлечь инвесторов АПК ДФО

«Агроинвестор»

Вложения с дальним горизонтом. Чем может привлечь инвесторов АПК ДФО
«Бегство» в масличные. Каким будет сезон 2026/27 для аграриев и переработчиков

«Агроинвестор»

«Бегство» в масличные. Каким будет сезон 2026/27 для аграриев и переработчиков
«PRO технику и технологии» №04, июль-август 2026

«PRO технику и технологии»

«PRO технику и технологии» №04, июль-август 2026
Качество пшеницы: опция или стратегия? Когда стоит вкладываться в технологии производства зерновых

«PRO технику и технологии»

Качество пшеницы: опция или стратегия? Когда стоит вкладываться в технологии производства зерновых