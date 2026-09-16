Экспорт пшеницы упал до минимума за 16 лет

Мировой рынок пока недооценивает масштаб снижения предложения зерна Т. Кулистикова

Экспорт пшеницы из России в июле-сентябре составит 5,4 млн т, что на 53% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, и на 58% меньше среднего уровня за последние пять лет. Это будет минимальный российский вывоз пшеницы за первый квартал сезона с сельхозгода-2010/11, сообщил аналитический центр «СовЭкон».



Снижение отгрузок связано с ограниченными возможностями экспорта в Азово-Черноморском бассейне, которые также затронули Украину. Согласно прогнозу «СовЭкона», совокупные поставки России и Украины в июле-сентябре составят около 8 млн т против 16,2 млн т годом ранее. Это будет минимальный объем за первые три месяца сезона за последние 16 лет. Украина, как ожидается, экспортирует около 2,6 млн т пшеницы против 4,7 млн т годом ранее и среднего пятилетнего уровня в 5,2 млн т, что станет самым низким показателем за июль-сентябрь с сезона-2012/13.



По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), экспорт российской пшеницы в сентябре может составить чуть более 2 млн т (прошлая оценка — 1,5-2 млн т), в июле-сентябре — более 6 млн т. Об этом «Агроинвестору» сообщил гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Пересмотр оценки за сентябрь он объясняет активизацией поставок по железной дороге.



При этом альтернативные маршруты компенсируют лишь небольшую часть выпавших объемов, отмечает «СовЭкон». Для России основными альтернативами остаются собственные балтийские порты, а также терминалы в Латвии и Литве; для Украины — Дунай и сухопутные маршруты. Дополнительно по этим направлениям каждая из стран может вывозить лишь около 0,7-1,3 млн т зерна в месяц. «Пока нет ясного пути к восстановлению безопасного судоходства в Черном море. Этот вопрос, судя по всему, теперь увязан с более широкими переговорами об ударах по энергетической инфраструктуре, а не с отдельным морским перемирием», — говорится в сообщении «СовЭкона». Пока надежного решения для черноморской логистики не видно, аналитики центра считают, что рынок по-прежнему недооценивает масштаб шока предложения.



Накануне «Агроинвестор» писал, что Россия с 1 по 10 сентября поставила на экспорт 418 тыс. т зерна, что в 5,9 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было отгружено 2,4 млн т. В том числе вывоз пшеницы составил 294 тыс. т против 1,9 млн т годом ранее, экспорт ячменя упал с 312 тыс. т до 43 тыс. т. При этом кукурузы вывезли больше: 48,3 тыс. т против 26,6 тыс. т, сравнивал Российский зерновой союз (РЗС).



Отгрузки шли из девяти портов, тогда как годом ранее — из 36. По объемам вывоза лидируют Усть-Луга (176,8 тыс. т) и Высоцк (95 тыс. т), которые год назад не переваливали зерно на экспорт. Тройку лидеров замыкает Астрахань с 87,5 тыс. т — на 7,5 тыс. т больше, чем год назад. Отгрузки через Туапсе упали с 93,5 тыс. т до 7,4 тыс. т, через Ростов-на-Дону было вывезено 5 тыс. т против 309 тыс. т год назад. Через другие порты Азово-Черноморского бассейна отгрузок почти не было, тогда как с 1 по 10 сентября прошлого года из Новороссийска было отправлено 905 тыс. т, из Азова — 192 тыс. т, из Тамани — 88 тыс. т, объем рейдовой перевалки составлял 410 тыс. т.



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