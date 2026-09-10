Снижение цен на зерно может привести к уходу с рынка малых хозяйств

Вертикально интегрированным компаниям проще минимизировать убытки Е. Разумный / Ведомости

Правительство планирует поддержать аграриев, чтобы предприятия сохранили финансовую устойчивость, несмотря на падение цен на зерно и сложности с его сбытом на фоне экспортных ограничений. Уже выделены средства на субсидирование железнодорожных перевозок, также будет приостановлено действие экспортных пошлин, обсуждается выделение погектарной поддержки, пролонгирование кредитов, введение моратория на банкротство и проведение закупочных интервенций. Опрошенные «Агроинвестором» участники рынка ждут поддержки от государства, но без особого оптимизма.



В КФХ Никиты Токмакова (Воронежская область) мер поддержки от государства в связи со значительным падением цен на зерно ждут, так как ситуация критическая. «Я такого не помню за восемь лет своей предпринимательской деятельности», — говорит глава хозяйства Никита Токмаков. Он вспоминает, что растениеводам было сложно в 2010 году, когда была сильная засуха, низкий урожай и эмбарго на экспорт зерна, в итоге цена на пшеницу значительно упала. «Не знаю, кто из аграриев переживет этот год, так как ситуация очень сложная», — добавляет фермер.



Он считает, что стратегия государства относительно поддержки растениеводов зависит от того, какие у него цели: сохранить малые и средние хозяйства, которые не имеют вертикально интегрированной структуры, или не сохранять. «В агрохолдингах, произведенную продукцию растениеводства в случае низких цен на нее, можно использовать для собственного животноводства или переработки и в итоге получить прибыль или хотя бы минимизировать убытки. У малых и средних хозяйств таких возможностей нет», — обращает внимание Токмаков.



По его оценке, минимум половина посевных площадей у КФХ в России окажется убыточной. «Что будет с ценами на масличные культуры, пока непонятно. Все закупщики пытаются снизить цену на них, понимая, что деваться аграриям некуда, и они все равно будут продавать свою продукцию», — отмечает предприниматель.



Без помощи со стороны государства в такой ситуации, считает Токмаков, мы увидим закрытие хозяйств, уменьшение посевов пшеницы под урожай 2027 года, по крайней мере у малых хозяйств. «Сейчас бы помогли серьезные зерновые интервенции — порядка 10 млн т, корректировка посевных площадей, как делается в ряде государств: предприятия начинают сеять меньше культуры, которой много произвели годом ранее, а государство компенсирует им недополученную прибыль за не посеянные площади», — добавляет он. Кроме того, помочь аграриям заработать может обнуление экспортной пошлины на зерно и подсолнечное масло, которая «съедает» прибыль аграриев.



Сектор АПК в условиях нестабильности нуждается во внимании со стороны государства, соглашается гендиректор СХП «Мокрое» (Липецкая область) Ирина Бачурина. «На наш взгляд, особенно актуальными видами поддержки в рамках озимого сева являются субсидии на проданную сельскохозяйственную продукцию, а также на приобретение семян и удобрений», — добавляет она. Реально поддержать рынок сегодня мог бы доступ к льготному кредитованию для сельхозпроизводителей — это позволит справляться с финансовыми трудностями.



Гендиректор компании «Тамбовские фермы» Игорь Поляков отмечает, что в ситуации с резким сокращением экспорта Минсельхозу сложно будет решить проблему низких цен на зерновые. При этом, добавляет он, в сложившихся обстоятельствах сельхозпроизводители будут рады любой поддержке государства. «Но надо быть реалистами и готовиться к длительному периоду — год или два — низких цен на сельхозпродукцию», — подчеркивает руководитель.



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