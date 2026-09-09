Экспорт пшеницы в сентябре может снизиться в три раза

Отгрузки в сентябре могут составить менее 2 млн тонн А. Гордеев / Ведомости

По прогнозу аналитического центра «Русагротранса», в сентябре экспорт пшеницы составит 1,75 млн т, год назад было отгружено 4,9 млн т. «В понедельник давление на рынок оказала отмена тендера по закупке пшеницы Саудовской Аравии 4 сентября из-за высоких цен предложений, составлявших, по одним данным $370-380/т C&F, по другим — свыше $340/т C&F», — говорится в сообщении. Во вторник биржи возобновили рост на фоне продолжающейся эскалации ситуации в Азово-Черноморском бассейне и заблокированных поставок из портов юга России.



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) оценивает экспорт пшеницы в сентябре в 1,6-2,1 млн т. Такой диапазон гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько объясняет сохраняющейся высокой неопределенностью в работе экспортных каналов. По его словам, мировые цены на пшеницу активно росли, однако затем столкнулись с резким сокращением спроса, что привело к небольшой коррекции. В дальнейшем, при сохранении нынешних геополитических раскладов, мировые цены могут продолжить движение вверх, считает эксперт.



Накануне «Агроинвестор» сообщал, что Латвия и Литва планируют остановить транзит российского зерна — оно экспортируется через порты этих стран. Сегодня стало известно, что правительство Латвии не стало вводить полный запрет на транзит российского зерна, но вводит усиленный контроль происхождения транзитных партий.



Согласно решению правительства, Продовольственно-ветеринарная служба Латвии (PVD) будет проверять партии зерна, которые не предназначены для реализации в ЕС, и отбирать образцы для лабораторных исследований. Ранее такие проверки для продовольственного зерна с целью подтверждения заявленного географического происхождения не проводились. Усиление контроля местные власти объясняют информацией о риске перевозок зерна из новых регионов России под документами о российском происхождении.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут также говорил, что возможные ограничения на транзит вызваны опасениями Литвы и Латвии относительно того, что якобы через их порты будет отгружаться зерно из новых регионов России. «Но туда пойдет зерно из Черноземья, если порты будут открыты. Это политическая игра», — отмечал он, добавляя, что есть возможность лабораторной диагностики зерна для определения его происхождения.



Также сегодня стало известно, что Минсельхоз Казахстана определил перечень предприятий, которым разрешен импорт пшеницы по железной дороге, несмотря на действующий шестимесячный запрет на импорт, сообщила пресс-служба ведомства. В список вошли зерноперерабатывающие, птицеводческие предприятия, элеваторы, «Продовольственная контрактная корпорация». При этом ввезенную пшеницу птицеводческие и зерноперерабатывающие предприятия не смогут продавать на внутреннем или внешнем рынках.



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