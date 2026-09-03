Экспорт пшеницы в сентябре может составить менее 2 млн тонн

Отгрузки из портов Азовского моря полностью остановились в середине июля, а с середины августа серьезно нарушена работа черноморских портов КСК

По предварительному прогнозу аналитического центра «Русагротранса», в зависимости от активности отгрузок черноморских и балтийских портов экспорт пшеницы в сентябре составит 1,6-2 млн т против 4,9 млн т в прошлом году. Объем вывоза в августе оценивается на уровне около 2,1 млн т. Подавляющая часть экспортных поставок была обеспечена за счет железнодорожных перевозок.



С 25 августа по 1 сентября биржевые котировки и физические цены на пшеницу активно росли, обновив трехлетние максимумы. В Азово-Черноморском бассейне сохраняется напряженная обстановка, и видимых предпосылок к ее стабилизации пока нет, отмечают аналитики «Русагротранса». Дополнительное давление оказывает усиление эскалации в Иране, которое подстегивает рост цен на нефть.



Аналитический центр «СовЭкон» прогнозирует, что экспорт пшеницы в сентябре составит около 2 млн т. Если сентябрьский прогноз реализуется, то за первые три месяца сезона-2026/27 Россия экспортирует около 5,6 млн т пшеницы против 11,3 млн т в июле-сентябре прошлого года, сравнили аналитики. В июле, по данным «Совэкона», отгрузки составили 1,6 млн т против 2,1 млн т годом ранее. По предварительной оценке, в августе экспорт также составил около 2 млн т против 4,5 млн т год назад.



Отгрузки из портов Азовского моря полностью остановились в середине июля, а с середины августа серьезно нарушена работа черноморских портов. Черноморские маршруты продолжают функционировать с ограниченной пропускной способностью: Туапсе отгружает небольшие объемы, НЗТ работает медленно, с нескольких причалов в Новороссийске начались прямые отгрузки без использования элеваторных мощностей в основном на небольшие суда, говорится в сообщении «СовЭкона».



Некоторые альтернативные маршруты постепенно набирают объемы, «СовЭкон» ожидает, что через них может проходить до 0,5 млн т в месяц — менее 10% объемов, которые обычно переваливаются через южные порты России. «На этом фоне мы недавно снизили прогноз экспорта российской пшеницы в сезоне-2026/27 на 3,2 млн т, до 41,4 млн т. В ближайшие недели мы не ожидаем нормализации ситуации в Азово-Черноморском бассейне, хотя позднее осенью отгрузки могут частично восстановиться», — отмечают аналитики. Они ожидают, что крайне низкие темпы российского экспорта и слабый вывоз украинского зерна будут поддерживать мировые цены и одновременно усиливать давление на внутренний рынок.



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