Падение внутренних цен на пшеницу ускорилось

Цены снижаются на фоне практически полного отсутствия спроса от экспортеров ztkt.ru

На прошлой неделе внутренние цены на пшеницу ускорили падение. Наиболее активно этот процесс шел в южных регионах. По словам гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, это происходит на фоне практически полного отсутствия спроса со стороны экспортеров и давления нового урожая. «Сейчас экспортеры закупки не проводят, они стоят забитые зерном», — сообщил Петриченко «Интерфаксу».



Так, согласно мониторингу компании «ПроЗерно», пшеница 3-го класса на Юге за неделю подешевела на 1935 руб., до 11717 руб./т (EXW европейская часть России, с НДС), 4-го класса — на 2815 руб., до 9717 руб./т, 5-го класса — на 2335 руб., до 8583 руб./т. Также Юг лидирует по падению цен на кукурузу — минус 2375 руб./т, до 13275 тыс. руб./т.



Согласно мониторингу «ПроЗерна», в Центре цена пшеницы 3-го класса за неделю потеряла 1,86 тыс. руб./т и достигла 11,45 тыс. руб./т, в Поволжье — минус 1,38 тыс. руб., до 11,07 тыс. руб./т, в Черноземье — минус 1,09 тыс. руб., до 10925 руб./т. В Сибири и на Урале темпы снижения были скромнее. Цены на пшеницу 4-го класса в Центре уменьшились на 1,57 тыс. руб., до 10,45 тыс. руб./т, в Поволжье — на 1,45 тыс. руб., до 9,29 тыс. руб./т, в Черноземье — на 1065 руб., до 9738 руб./т, в Сибири — на 1015 руб., до 10,75 тыс. руб./т, на Урале — на 665 руб., до 10867 руб./т.



Пшеница 5-го класса в Центре подешевела на 1,34 тыс. руб., до 8,93 тыс. руб./т, в Сибири — на 1185 руб./т, до 9817 руб./т, в Поволжье — на 1,17 тыс. руб., до 8,33 тыс. руб./т. В Черноземье и на Урале падение было не таким активным. Фуражный ячмень значительнее всего подешевел в Центре — на 2,29 тыс. руб., до 9,36 тыс. руб./т, а также в Черноземье — на 1765 руб./т до 8,6 тыс. руб./т.



Накануне «Агроинвестор» писал, что Минсельхоз прорабатывает различные меры стабилизации ситуации на внутреннем рынке зерна. Среди них временное обнуление экспортной пошлины, пролонгация льготных кредитов на осенние полевые работы в регионах, где сложная ситуация с вывозом зерна, субсидия на реализованную тонну зерна. Также агроведомство рассматривает возможность проведения закупочных интервенций, их объем пока не определен, но может составить 1-3 млн т, говорила глава Минсельхоза Оксана Лут.



Петриченко уверен, что любые эффективные меры поддержки сельхозпроизводителей должны быть срочно приняты. Обнуление экспортной пошлины на зерновые могло бы несколько улучшить их положение, однако, уверен эксперт, также следует обнулить пошлину на масличные и продукты их переработки, поскольку отгрузки масложировой продукции через Азово-Черноморский бассейн тоже прекратились. «Экспорт подсолнечного масла из России превышает его потребление, также 90% рапсового масла идет на внешние рынки, как и все соевое масло, которое производится в Европейской части страны, — прокомментировал Петриченко «Агроинвестору». — Нужно срочно отменять все экспортные пошлины, срочно ликвидировать механизм квотирования (экспорта зерна, вводится во второй половине сельхозгода) — нам же еще предстоят квоты».



Любые ограничения экспорта, продолжает он, — это контрпродуктивные меры в условиях, когда отгрузки на внешние рынки превышают внутреннее потребление. Также Петриченко уверен, что объем закупок зерна в интервенционный фонд должен составить порядка 20 млн т, а не 1-3 млн т, как это обсуждают в Минсельхозе, поскольку в этом сезоне на экспорт может быть не отгружено 25-35 млн т зерна.



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