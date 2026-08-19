«Русагротранс» вновь снизил оценку экспорта пшеницы в августе

Мировые цены на пшеницу продолжают расти Пресс-служба «Деметра-Холдинг»

Аналитический центр «Русагротранса» снизил прогноз экспорта пшеницы из России в августе с учетом текущих ограничений в портах Черного моря. По оценкам компании, экспорт составит 1,8 млн т. В начале августа аналитики «Русагротранса» уже уменьшали свой прогноз с 3-3,5 до 3,1 млн т. Сейчас компания уточняет, что актуальная оценка — 1,8 млн т — в 2,5 раза ниже объема, отгруженного в августе 2025-го, пишет «Интерфакс». Кроме того, это самый низкий показатель с августа 2010 года, когда экспорт пшеницы был на уровне 1,6 млн т. В 2010 году в России из-за аномальной засухи было собрано всего 60,9 млн т зерновых и зернобобовых культур.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут говорит, что оценивает экспорт пшеницы в августе в 1,7-1,9 млн т. Часть из этого объема успели экспортировать, пока порты Черного моря отгружали зерно, остальное вывозится через Балтийское море и сухопутные границы. По оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), экспорт пшеницы в августе, предварительно, может составить 2,1-2,6 млн т. Как пояснил журналу «Поле.рф» гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько, столь широкий диапазон оценки связан с неопределенностью: атаки на портовую инфраструктуру и сухогрузы в бассейне Черного моря могут оказать влияние на рынок фрахта. При этом экспортный потенциал, по его словам, оценивать сложно из-за логистических барьеров. «Фактический экспорт остается под большим вопросом. Есть вероятность, что он будет весьма скромным, но сохраняется и вероятность восстановления до нормальных уровней», — отметил Рылько.



Аналитический центр «СовЭкон» понизил оценку экспорта пшеницы в августе на 1 млн т, до 2,2 млн т, против 4,5 млн т годом ранее и среднего пятилетнего уровня в 5 млн т. Текущая оценка предполагает, что как минимум часть черноморских терминалов возобновит работу до конца августа. Если перебои сохранятся, то экспорт может опуститься ниже 2,2 млн т, предупреждают аналитики. «Все зерновые терминалы Новороссийска по-прежнему закрыты для погрузки судов, Тамань также не работает. В последние дни дронами были поражены еще несколько балкеров, а доступность фрахта остается крайне ограниченной», — говорится в сообщении центра.



В то же время мировой рынок пшеницы продолжает реагировать на обострение ситуации в акватории Черного моря: в Новороссийске экспортные цены на российскую пшеницу снижаются, на Балтике — растут. По данным аналитического центра «Русагротранса», на неделе с 11 по 18 августа американская пшеница подорожала на $15, до $283/т, румынская — на $10, $268/т, французская — подешевела $1, до $259/т. Экспортная цена на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в августе-сентябре из Новороссийска снизилась на $6, до $215/т (FOB), в то время как пшеница с отгрузкой из портов Балтийского моря подорожала на $15/т, до $255/т. В числе факторов, влияющих на мировые цены, аналитики также назвали тендер Иордании, которая впервые с июня закупила 60 тыс. т пшеницы с поставкой в первой половине октября по цене (CnF) $319/т — это на $44 дороже, чем в было в июне. Пшеница, вероятно, будет поставлена из Румынии.



В то же время в глубоководных портах России цены на пшеницу (12,5% протеин) при поставке автотранспортом за неделю снизились на 1,4 тыс. руб./т, до 12 тыс. руб./т. На юге цены упали на 2,2 тыс. руб./т, до 8,9-10 тыс. руб./т, в Центре — на 800 руб./т, до 9-9,5 тыс. руб./т, в Поволжье — на 300 руб./т, до 9-9,5 тыс. руб./т, сравнили аналитики «Русагротранса». По мнению Рылько, аграриям Юга и Центра России остается ждать возможных мер поддержки — интервенций, субсидий или снижения транспортных тарифов — либо надеяться на возобновление экспорта. При этом Сибирь, где в этом сезоне не очень высокий урожай, может поддержать спрос на зерно со стороны Казахстана — в республике наблюдается аналогичная картина со сбором зерна. «Поэтому мы думаем, что в Сибири цены более-менее удержатся», — сказал Рылько «Поле.рф».



Экспортные ограничения все сильнее давят на внутренний рынок, с июня цены на пшеницу снизились примерно на 2,5 тыс. руб., до 11025 руб./т, или примерно на 18%, сравнил «СовЭкон». «На рынок поступают большие объемы зерна нового урожая, тогда как экспортный спрос остается резко ограниченным. Внутренние покупатели откладывают закупки в ожидании дальнейшего снижения цен. Мы не ожидаем появления эффективных мер, способных существенно поддержать внутренний спрос», — отмечают аналитики центра. В то же время резкое сокращение доступности российской пшеницы на мировом рынке становится все более заметным фактором поддержки международных котировок.



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