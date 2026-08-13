Аналитики допускают дальнейшее снижение прогноза экспорта пшеницы

За первую декаду августа вывоз пшеницы снизился на 18% flickr.com

Аналитический центр «СовЭкон» сообщил, что может снизить оценку экспорта пшеницы в августе на 0,5-0,7 млн т, если работа Новороссийского зернового терминала и Новороссийского комбината хлебопродуктов не возобновится в течение нескольких дней. Если это произойдет, то влияние на экспорт приостановки их работы из-за атак ВСУ будет ограниченным. Пока аналитики оценивают возможный вывоз пшеницы в августе на уровне 3-3,4 млн т против 4,5 млн т годом ранее и среднего за пять лет показателя в 5 млн т. Это может стать самым низким объемом отгрузок в августе с сезона-2016/17, когда Россия экспортировала 3,1 млн т пшеницы.



Слабый старт сезона связан с сохраняющимися проблемами в черноморском экспорте и сдержанным спросом со стороны крупнейших покупателей. Риски безопасности остаются повышенными, отсутствие навигации в Азовском море продолжает сдерживать отгрузки, говорится в сообщении «СовЭкона». Спрос со стороны ключевых импортеров, включая Египет и Турцию, также остается ограниченным.



Внутренние цены снижаются. Пшеница 4-го класса на этой неделе подешевела еще на 450 руб./т, до 11375 руб./т, хотя темпы падения замедлились по сравнению с предыдущей неделей, сравнил «СовЭкон». Между тем, последний тендер Алжира показывает, что покупатели начинают принимать более высокие импортные цены. По сообщениям, OAIC закупила 540-720 тыс. т пшеницы по $289-290/т C&F. Это примерно на $25/т выше уровня тендера от 17 июня. «Более высокая цена C&F — важный сигнал для черноморского рынка. Хотя экспорт остается ограниченным, покупатели, похоже, все больше готовы работать в новой ценовой реальности, — считает «СовЭкон». — Это может постепенно поддерживать мировые цены по мере снижения внутренних цен в России».



С 1 по 10 августа Россия отгрузила на экспорт 976,4 тыс. т основных зерновых, что на 22,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг Российского зернового союза. В том числе поставки пшеницы уменьшились на 18,1%, до 801,5 тыс. т, ячменя — на 30%, до 146,5 тыс. т, кукурузы — в 2,4 раза, до 28,3 тыс. т. «На фоне падения объемов экспорта зафиксировано значительное сокращение числа компаний, экспортирующих пшеницу. В этом сезоне их 11, год назад было 27», — сравнила директор аналитического департамента союза Елена Тюрина. В первой декаде августа зерновые и зернобобовые отправляли за рубеж только через восемь портов, в прошлом сезоне в это время — через 29. По объемам традиционно лидирует Новороссийск, причем там отмечается рост отгрузок на 12%, до 775,3 тыс. т.



«Если будет сохраняться нынешняя геополитическая ситуация, то вполне возможно дальнейшее продолжение сокращения отгрузок, — считает Тюрина. — Это несмотря на то, что сейчас цена российской пшеницы (4 класс, FOB Новороссийск) имеет максимальный за последние два года дисконт по отношению к цене европейской — $38 за тонну. Год назад этот показатель составлял $5». На фоне уменьшения экспорта цены на российскую пшеницу за декаду снизились на $3, до $224 за тонну. По сравнению с началом сезона они упали на $8. Цены на европейскую пшеницу были стабильными — $262 за тонну, американская пшеница на первые десять дней августа подорожала на $6 до $270 за тонну, сравнила она.



«Сокращение спроса со стороны экспортеров привело к тому, что за декаду цены у производителей снизились на 2,5% и составили 11,9 тыс. руб. за тонну против 12,2 тыс. руб./т на начало августа. В долларовом эквиваленте падение составило 6,2%, до $144 за тонну. В этих условиях снижается рентабельность производства, что не исключает в будущем сокращения площадей под посевами пшеницы», — допустила Тюрина.



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