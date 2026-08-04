Экспортные цены на российскую пшеницу снижаются 

Внутренние цены на пшеницу также снижаются Т. Кулистикова

На прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу снизились на фоне растущих ставок фрахта и страховых премий из-за продолжающейся военной эскалации в Черном море, а также ограничений на судоходство в Азово-Черноморского бассейне, которые действуют с 10 июля. Так, по словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, цена на российскую пшеницу нового урожая с содержанием белка 12,5% с поставкой в начале сентября за неделю упала на $9, до $226/т. По оценкам аналитического центра «СовЭкон», цена составляла $228-230/т по сравнению с $235-237/т неделей ранее, пишет Reuters.



По словам руководителя «СовЭкона» Андрея Сизова, российские цены на условиях FOB упали из-за роста стоимости перевозки: она в среднем составляет $8/т по сравнению с $5/т на предыдущей неделе. «С учетом сезонных колебаний поставки как из России, так и с Украины уже должны ускориться, но мы этого практически не наблюдаем», — отметил Сизов (цитата по Reuters). Рылько со ссылкой на участников рынка говорит, что эскалация ситуации в Черном море привела к усилению рисков при навигации и, соответственно, росту затрат на фрахт, включая страхование. «В результате резко выросла стоимость доставки и упал наш FOB», — сообщил эксперт «Агроинвестору».



По оценкам Российского зернового союза (РЗС) на 1 августа, дисконт в цене на российскую пшеницу по отношению к европейской составляет $35/т. В прошлом сезоне в этот период дисконта не было, более того, российская пшеница была дороже европейской на $9/т. Об этом «Интерфаксу» сообщила директор аналитического департамента РЗС Елена Тюрина. По ее словам, в этом году геополитические факторы выходят на первый план при заключении экспортных контрактов.



По оценкам РЗС, внутренние цены на пшеницу (4 класс) за месяц снизились на 5%, до 13,5 тыс. руб./ с 14,22 тыс. руб./т на 1 июля. При этом снижение в долларовом эквиваленте составило 6,5%, до $169,9/т. Рылько также говорит, что внутренние цены на пшеницу снижаются на фоне роста стоимости логистики и ограниченного спроса. По словам Тюриной, если сравнивать текущие цены с 1 августа прошлого сезона, то европейская пшеница сейчас дороже на 15%, американская — на 26%, российская — дешевле на 3,7%. «То есть на сегодняшний момент российская пшеница имеет хорошее ценовое преимущество относительно цен предложения в Европе, но геополитические проблемы сдерживают отгрузки, что может стать причиной сокращения экспорта в целом по сезону», — сказала Тюрина (цитата по «Интерфаксу»).



По оценкам ИКАР, экспорт пшеницы в июле составил до 2 млн т, в основном через порты Черного моря. В августе отгрузки могут быть на уровне 2,5 млн т. «СовЭкон» прогнозирует отгрузки в июле на уровне 1,6 млн т. Но во вторник компания снизила оценку экспорта пшеницы из России в сезоне-2026/27 на 1,9 млн т, до 44,6 млн т. Аналитики «Русагротранса» оценивали поставки пшеницы из России в период с 1 по 27 июля в 1,6 млн т, они также пересмотрели свой прогноз на июльский экспорт в сторону понижения, до 1,9 млн т. Прогноз на августовский экспорт составляет 3-3,5 млн т. По оценкам РЗС, отгрузки пшеницы в июле составили 1,8 млн т (минус 17,7% чем в 2025-м).



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале https://telegram.me/agroinvestor и ВК https://vk.com/agroinvestor. Подписывайтесь!

