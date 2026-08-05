Аналитики «Русагротранса» уточнили прогноз экспорта пшеницы в августе

Ростовская область может стать лидером в экспортных поставках пшеницы по железной дороге в порты Черного моря «Деметра-Холдинг»

Аналитический центр «Русагротранса» уточнил прогноз экспорта пшеницы в августе. Если ранее они оценивали потенциал вывоза в диапазоне 3-3,5 млн т, то сейчас — около 3,1 млн т, пишет «Интерфакс». Отгрузки по итогам июля оцениваются на уровне 2 млн т.



В этом месяце Ростовская область может стать лидером в экспортных поставках пшеницы по железной дороге в порты Черного моря, считают аналитики. В июле регион стал вторым по этому показателю после Волгоградской области, отгрузив около 215 тыс. т. В основе таких ожиданий — увеличение урожая в 1,5 раза к прошлому году и ограничения в реализации зерна через порты Азовского моря.



При этом экспортная цена на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в августе за неделю с 28 июля по 4 августа снизилась на $7, до $225 за тонну (FOB Новороссийск). Украинская пшеница с протеином 11,5% подешевела на $2, до $222 за тонну, американская — на $3, до $269, французская — на $5, до $262, румынская — на $6, до $258 за тонну, сравнили аналитики «Русагротранса».



Цены на пшеницу на биржевом и физическом рынках снижаются, несмотря на напряженную ситуацию в акватории Азово-Черноморского бассейна, обращают внимание аналитики. Давление на цены оказали новости о возобновлении мирных переговоров между США и Ираном, что повлекло за собой падение котировок нефти и других товарных рынков, а также прошедшие дожди в западной части кукурузного пояса США, что снизило опасения относительно будущего урожая кукурузы и сои.



На внутреннем рынке пшеница тоже дешевеет. По данным аналитической компании «ПроЗерно», которые приводит «Коммерсантъ», на 31 июля пшеница 3-го класса в европейской части России стоила 13,5 тыс. руб./т при покупке со склада или элеватора. Это на 11,3% меньше, чем 10 июля, когда были ограничены отгрузки в портах Азова, и на 17,8% ниже показателя в этот период годом ранее. Пшеница 4-го класса стала дешевле на 14,5% и 20,1% соответственно и стоила 12,2 тыс. руб./т.



Источник издания на аграрном рынке говорит, что реальная ситуация может быть значительно хуже: некоторые производители сейчас вынуждены продавать пшеницу по 8-9 тыс. руб./т, тогда как несколько недель назад цена достигала 14-15 тыс. руб./т. Порог рентабельности аграриев находится на уровне 10 тыс. руб./т, оценивают аналитики «СовЭкона». Причина снижения цен — почти нулевой спрос при растущем предложении, поясняет «ПроЗерно».



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