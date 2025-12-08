Инерционно-выжидающие инвестиции. В АПК заявляются новые крупные проекты, но компании рассчитывают на снижение стоимости кредитов

«Агроэко»

Хотя, по оценке ЦБ, банки охотно продолжают кредитовать агросектор, желающих брать все еще дорогие деньги на долгосрочные проекты становится меньше. Крупные новые проекты в отрасли заявляются, но начать активную фазу их реализации инвесторы, как правило, планируют позже в расчете на снижение ключевой ставки. При этом вложения в действующие мощности и расширение профильного бизнеса продолжаются

По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в целом по экономике по итогам первого полугодия (последние доступные данные на момент подготовки статьи) выросли на 4,3 % к аналогичному периоду прошлого года, составив 16,04 трлн руб. В том числе в сельском хозяйстве вложения увеличились на 4,9 %, до 266,4 млрд руб. В секторе рыболовства и рыбоводства инвестиции достигли 40,2 млрд руб. — на 25,4 % больше, чем за январь — июнь 2024 года. Хотя представители агробизнеса регулярно обращают внимание, что в условиях высокой ключевой ставки (16,5 % на ноябрь) начинать проекты или расширять существующие сложно и экономически неэффективно, новые планы время от времени анонсируются.







Стоп-факторы не меняются

В конце октября, выступая на пленарном заседании Госдумы, глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что с начала 2022 года инвестиции выросли на четверть с поправкой на инфляцию. «В этом году их рост замедлился, что закономерно на таком высоком уровне. В разрезе отраслей инвестиции тоже ведут себя по-разному. В этом году в добыче, строительстве, транспортировке они снижаются, а в обработке, сельском хозяйстве, торговле, напротив, растут», — перечислила она. Серьезным ресурсом для повышения инвестиционной активности Набиуллина назвала увеличение прибыли предприятий, хотя и признала, что та несколько снизилась относительно рекордов предыдущих двух лет. Однако важно, что большинство отраслей, ориентированных на внутренний спрос, остаются прибыльными, в их числе глава регулятора назвала и сельское хозяйство.



За первые девять месяцев этого года портфель кредитов предприятиям в целом по экономике увеличился на 5,4 трлн руб., было выдано 78 трлн руб. «На 1 октября общее финансирование банками предприятий выросло на 13 % год к году. Да, это не рекордные темпы 2023-2024 годов. Но это по-прежнему высокие темпы, которые тем не менее не выливаются в ускорение инфляции и дают нам возможность снижать ключевую ставку, — обратила внимание Набиуллина. — Да, кредиты остаются дорогими, но это временно — на тот период, пока производственные возможности нашей экономики не догонят спрос. Пока спрос и предложение товаров не сбалансируются».



При этом, выступая в Совете Федерации, она оценила, что в АПК доля проблемных кредитов низкая, а долговая нагрузка сектора комфортная. «Свыше половины всех кредитов предприятиям АПК выдано в рамках льготных программ. Ставки по этим кредитам в два-три раза ниже рыночных, которые сейчас высоки. Помимо льготного кредитования, предприятия АПК получают субсидии, — обратила внимание глава ЦБ. — Сейчас объем кредитов, который имеют предприятия сельского хозяйства, превышает 5,4 трлн руб. Это большой накопленный ресурс для финансирования компаний. Предприятия АПК очень дисциплинированны, хорошо обслуживают кредиты, и доля проблемных кредитов небольшая — 2,4 %. Поэтому банки охотно их кредитуют».



Тем не менее управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов характеризует инвестиционную активность в АПК в этом году как «удержание общего уровня инвестиций при изменении их структуры». Этот уровень во многом поддерживается льготным кредитованием, добавляет он, напоминая, что в 2025 году правительство довело объем средств, направленных на субсидирование льготных кредитов, до более чем 187,7 млрд руб.



«Ключевые факторы, сдерживающие объем инвестиций в отрасль, не меняются: высокая стоимость капитала, а в некоторых подотраслях — недостаточное количество свободных денежных средств из-за роста себестоимости, — комментирует он. — Ключевые драйверы инвестиций — высокий экспортный потенциал, вертикальная интеграция, консолидация или диверсификация активов, приемлемые сроки окупаемости (с учетом поддержки государства по приоритетным направлениям или без нее)».



По данным Росстата, в 2024 году индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве (без учета рыболовства) снизился на 3,7 %. Причем в животноводстве был отмечен умеренный рост на 3,7 %, а растениеводство показало снижение на 12 %, напоминает вице-президент, руководитель аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко. «Данные за первое полугодие 2025-го подтверждают продолжение этого тренда: рост инвестиций по итогам года можно ожидать лишь в сегменте животноводства», — считает она.







Партнер практики «Потребительский сектор и АПК» компании Strategy Partners Владимир Шафоростов называет текущую инвестиционную активность в АПК инерционно-выжидающей. «Инерционная — поскольку крупные игроки стратегически строят планы, в том числе инвестиционные, на несколько лет. Реализацию этих планов мы наблюдаем с 2023 года с определенным замедлением в 2025-м, — поясняет он. — Окно возможностей неорганического (M&A) роста, по сути, было практически отработано за этот период. На замедление оказывает влияние в основном макроэкономика (ключевая ставка ЦБ, курс рубля, инфляция), которую мы сегодня не можем отделить от геополитики». Выжидательная — так как сделок на интересных условиях становится меньше, а в условиях дорогих денег риск таких инвестиций довольно высок. Инвесторы, по сути, находятся в ожидании ухудшения операционных и финансовых показателей потенциальных таргетов, добавляет эксперт.



Российский агропром демонстрирует очевидные успехи, однако эти показатели — результаты проектов, реализованных в то время, когда аграриям были доступны передовые средства и технологии производства, стоимость долгового финансирования находилась на разумном уровне, а движению товарных и денежных потоков ничто не препятствовало, обращает внимание директор компании «Яков и Партнеры» Алексей Клецко. Сейчас же отрасль сталкивается с системными вызовами, которые меняют ландшафт инвестиционной активности.



Основная сложность реализации инвестиционных проектов в АПК заключается в том, что большинство из них (за исключением M&A в специальных ситуациях) стали малопривлекательны для инвесторов ввиду высокой ключевой ставки ЦБ. Кроме создания очевидного препятствия для новых проектов, такой уровень ставки «вымывает» из АПК до 500-650 млрд руб. (кредитный портфель отрасли в 6-6,5 трлн руб. подорожал в среднем на 8-10 % годовых), что затрудняет даже обновление текущего парка техники и оборудования, говорит Клецко. Ситуацию, по его словам, усугубляют регуляторные ограничения: квоты на импортные семена, утильсбор и другие меры, которые снижают будущую доходность проектов, оказывая прямое давление на их денежные потоки. В этих условиях закономерно растет количество предложений по продаже агробизнесов и земель. Это усиливает тренд на консолидацию активов в руках вертикально интегрированных холдингов и становится ключевым драйвером рынка M&A, считает эксперт.



По словам Краснова, ключевые направления для инвестиций — строительство новых и расширение существующих мощностей, а также повышение операционной эффективности. «Крупные агрохолдинги продолжают обрастать активами и осваивать новые регионы и направления, в том числе путем M&A. Стоит отметить и стремление непрофильных игроков диверсифицировать свой портфель активов. Так, за последние один-два года в АПК зашли бенефициары металлургических компаний (НЛМК и УГМК), а также бывший топ-менеджер “ЛУКОЙЛа”», — добавляет он.



По объему инвестиций в отрасли доминируют сделки M&A, вложения в текущие мощности и расширение профильного бизнеса, перечисляет Снитко, добавляя, что проектов с нуля от непрофильных инвесторов в сельском хозяйстве сегодня совсем немного.



Кроме M&A в специальных ситуациях, в текущих условиях разумные сроки окупаемости можно ожидать для brownfield-проектов, специфичных для производственных цепочек конкретных компаний, например расшивка «узких мест», дозагрузка переработки путем развития производства сырья, расширение присутствия в соседних этапах цепочки создания стоимости или в непокрытых географиях (что, как правило, также предполагает дозагрузку уже каких-то существующих мощностей), модернизация недавно купленных активов, находящихся (как правило) в малопригодном для ведения эффективного бизнеса состоянии, перечисляет Клецко. Такие ситуации возможны только у крупных игроков, уточняет он, поэтому неслучайно большинство проектов этого года инициированы агрохолдингами и зернотрейдерами. «Также мы видим заметный рост интереса к инвестициям в повышение операционной эффективности за счет развития функциональной экспертизы — в основном в управлении производством, закупках и развитии продаж и дистрибуции (route-to-market)», — отмечает он, добавляя, что старт greenfield-мегапроектов, вероятно, будет отложен.



Главный тренд органического роста — цифровая трансформация Инвестиции в органический рост сейчас — это вложения в цифровизацию и автоматизацию, говорит Владимир Шафоростов из Strategy Partners. Кроме очевидной потребности снизить затраты и повысить производительность, это вынужденная мера, связанная с новыми требованиями для обеспечения прослеживаемости товаров и закупки различного оборудования для маркировки, упаковки и адаптации информационных систем, уточняет он.



«Ключевой тренд, общий для всех и в первую очередь для нас, — это цифровая трансформация, — соглашается Наталья Лореш из УК «РОСТ». — Основные инвестиции в АПК сегодня направляются в области, которые радикально повышают эффективность — это разработка ПО, цифровизация и роботизация. Задача новых технологий — решить классические проблемы отрасли: повысить производительность труда, оптимизировать затраты на персонал и минимизировать операционные риски, связанные с человеческим фактором».

Инвестпрограммы с разной динамикой

Несмотря на негативные факторы, в этом году в АПК был объявлен ряд крупных — с инвестициями свыше 1 млрд руб. — проектов, предполагающих как создание производств с нуля, так и расширение уже существующих. Также компании объявляли о запусках масштабных инвестиционных программ. Так, «Логика молока» (прежнее название — Health & Nutrition, бывшая «Данон Россия») до 2030 года намерена вложить в развитие около 100 млрд руб. Источником инвестиций будет заемный капитал, а также личные средства. При этом в будущем компания не исключает выхода на биржу. Основным направлением пятилетней инвестиционной программы будет модернизация существующих производственных мощностей. Также принято решение о вертикальной интеграции: компания увеличит количество своих молочных ферм, чтобы повысить самообеспеченность переработки сырьем. Кроме того, предполагается выход в новые категории, среди них производство сыров и мороженого.



В том числе «Логика молока» объявила о планах запустить на базе своего филиала — молочного комбината «Самаралакто» — производство продукции под торговой маркой Planto на основе растительного сырья (соевое, кокосовое и другие виды альтернатив молока). Инвестиции в проект превысят 1 млрд руб. Планируемая мощность нового производственного цеха — 17 тыс. т продукции в год.



Также компания хочет создать в подмосковном Чехове биоцентр по разработке заквасок. Это будет специализированный опытный участок для развития биотехнологий, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для разработки и импортозамещения стартовых культур, заквасок и высокотехнологичных ингредиентов. Детали проекта и плановый объем инвестиций пока не раскрываются.



ГАП «Ресурс» в ходе трехлетней инвестиционной программы стоимостью свыше 40 млрд руб. планирует увеличить выпуск мяса бройлера и нарастить свой экспортный потенциал. В частности, до конца 2027 года собирается инвестировать 19,9 млрд руб. в увеличение производственных мощностей площадки «Самарский бройлер». Также группа вложит около 3 млрд руб. в развитие производства в Саратовской области: построит дополнительную инфраструктуру, что позволит нарастить объем выпуска мяса птицы в три раза. Проект агрохолдинга в Тверской области предполагает реконструкцию и модернизацию действующего производства, а также строительство нового птицекомплекса на более чем 1,8 млн голов птицы. Реализация инвестпроекта рассчитана на 2025-2026 годы, инвестиции оцениваются в 5,8 млрд руб. Кроме того, «Токаревская птицефабрика» группы построит в Тамбовской области цех по производству соевого жмыха мощностью 750 т в сутки. Вложения составят почти 2 млрд руб.



В то же время некоторые крупные игроки в этом году сообщали о сокращении инвестиционных программ. Например, «Мираторг», который в прошлом году вложил в развитие бизнеса около 20 млрд руб., в этом планировал уменьшить инвестиции вдвое — агрохолдинг завершает проекты, начатые ранее. Президент компании Виктор Линник объяснял снижение инвестиций условиями, в которых приходится работать: недоступность кредитов сильно ограничивает даже текущую деятельность и влияет на проекты развития. Высокая стоимость заемного финансирования делает проекты неокупаемыми или сроки окупаемости становятся слишком долгими, в частности, это касается проектов в мясном скотоводстве, которое стало нерентабельным.



Гендиректор группы «Черкизово» Сергей Михайлов летом говорил «Интерфаксу», что компания пересматривает подход к инвестиционным проектам, отдавая приоритет тем, срок окупаемости которых составляет менее пяти лет, например производству бройлеров или глубокой мясопереработке. В 2025 году группа примерно на 35 % сократит объем инвестиционной программы: если в 2024-м CAPEX компании составил около 36 млрд руб., то в этом он будет в районе 23 млрд руб., уточнила пресс-служба компании. Снижение связано прежде всего с чрезмерно высокой стоимостью заемного капитала и сокращением объемов субсидируемого финансирования. Также сохраняется проблема с нехваткой рабочей силы: можно построить современный завод, но он не сможет функционировать без людей, найти которых сегодня все труднее, признают в «Черкизово». Сейчас для компании в приоритете только высокорентабельные и субсидируемые проекты, подчеркивают там.



В Тульской области «Черкизово» продолжает реализацию масштабного проекта по созданию крупнейшего в России мясоперерабатывающего кластера. В 2024 году была запущена его первая очередь — самый большой завод компании по производству технических фабрикатов, который выйдет на проектную мощность в 2026-м. «По остальным объектам кластера, запланированным к строительству, ведутся работы по проектированию. Из-за возникших ранее проблем с поставщиками оборудования запуск завода по убою и переработке бройлеров, запланированный на 2026 год, придется отложить минимум на два года, — говорят в компании. — Также в этом году группа увеличила мощности по выращиванию бройлеров на Алтае и провела реконструкцию бройлерного кластера в Челябинской области».



Однако, несмотря ни на что, «Черкизово» в этом году объявила о планах расширения производства хамона и сыровяленых колбас в Ленинградской области. Инвестиции в проект составят 1,27 млрд руб., запустить его планируется в 2026 году. Компания будет стремиться реализовать экспортный потенциал продукции.







«Дамате» переработает баранину «Дамате» планирует построить завод по переработке баранины в Ставропольском крае. Соответствующее соглашение было подписано с правительством региона на площадке Кавказского инвестиционного форума. Проект будет реализован в несколько этапов, завершить строительство и ввести новое предприятие в эксплуатацию планируется до 2030 года. Предполагаемый объем инвестиций составит около 20 млрд руб. Плановая мощность мясокомбината — 1,2 тыс. голов в час, или 119 тыс. т в год. Там будут производить охлажденные и замороженные туши ягнят, охлажденную и замороженную ягнятину в потребительской упаковке, мясные субпродукты. Кроме того, на заводе предполагается выпуск продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью: ветчин, сосисок, готовой еды.



«На сегодняшний день “Дамате” уже прошла пик инвестиционной активности, мы заканчиваем начатые проекты и прорабатываем новые, которые были заложены в нашу стратегию, — комментирует первый заместитель гендиректора «Дамате» Станислав Варич. — В ближайших планах — начать реализацию проекта по расширению мощности производства индейки в Пензенской области до 300 тыс. т в убойном весе в год».



Конечно, уровень ставки кредитования влияет на окупаемость и возможность реализовывать новые проекты, продолжает он. «Далеко не все участники рынка могут позволить себе реализацию инвестиционных проектов за счет собственных средств. Сейчас в приоритете небольшие проекты, направленные на повышение операционной эффективности с окупаемостью до двух-трех лет, или сделки M&A по привлекательной цене, — отмечает Варич. — Крупные проекты по расширению производства или созданию нового направления очень чувствительны к уровню процентной ставки, стабильности условий господдержки и налогового окружения, а также изменению потребительских предпочтений. Все эти факторы сейчас по объективным причинам достаточно волатильны, что, безусловно, повышает риски таких проектов».

Что интересно инвесторам

В условиях ограниченных возможностей федерального бюджета по субсидированию отрасли, а также сжатию внутреннего рынка на фоне снижения экономической активности в 2025 году рыночные факторы не определяют, а скорее сдерживают инвестиции в АПК, говорит Снитко. «Инвесторам все еще интересны сегменты замещения импорта в смежных с сельским хозяйством отраслях: семеноводство, производство химических средств для сельского хозяйства и отдельные пищевые отрасли. Но потенциал их роста ограничен также размерами внутреннего российского потребления», — подчеркивает эксперт.



Новые инвестиционные проекты анонсируются почти во всех регионах в производстве молока-сырья, яиц, мяса бройлера, растительных масел, перечисляет Шафоростов. «Виден повышенный интерес к проектам по производству кормов как для продуктивных, так и для домашних животных. Растет спрос на готовую еду и анонсируется строительство новых производств как отдельными производителями, так и торговыми сетями, — отмечает он. — Выпуск продукции, ориентированной на экспорт, — это еще один драйвер инвестиций. И хотя сильный рубль мешает экспорту, зато выгоден на инвестиционной фазе для снижения капитальных затрат проекта».



По оценке Краснова, продолжается активный приток капитала в сегменты с высокой маржинальностью и/или экспортным потенциалом. Активнее всего инвестиции идут в производство масложировой продукции, мяса и мясной продукции, пищевую переработку, а также развитие внутренней и экспортной инфраструктуры.



«Например, по направлению переработки масличных культур мы оцениваем совокупный прирост объема инвестиций к 2030 году на уровне 0,2 трлн руб., — говорит он. — Около 50 % этого объема приходится на регионы Сибири и Дальнего Востока, у которых есть значимый потенциал для увеличения сырьевой базы и относительная географическая близость к ключевым экспортным рынкам — КНР и другим странам Азиатско-Тихоокеанского региона».



Среди объявленных новых крупных проектов как наиболее интересные Краснов выделяет инвестпрограмму ГАП «Ресурс», а также проекты ГК «Новый сухопутный зерновой коридор» (НСЗК) и новые площадки по производству молока и молочной продукции для увеличения снабжения Москвы и Подмосковья: проект вьетнамской TH Group в Калужской области и агрохолдинга «Зеленая Долина».



О последнем проекте «Агроинвестор» подробно писал в октябрьском номере: компания в четыре этапа планирует построить в Московской области комплекс производственной мощностью 216 тыс. т молока в год. Общая сумма инвестиций оценивается в 36 млрд руб.



«ТиЭйч Милк Индустри» (вьетнамский концерн TH Group) намерен построить вторую очередь завода по переработке молока в Калужской области. Первый этап проекта мощностью 500 т продукции в день был запущен в мае, второй предполагает увеличение производительности до 1 тыс. т в день. Общий объем инвестиций достигнет 13 млрд руб.



Среди других заметных проектов этого года в молочном секторе — производство заменителей грудного молока в Московской области. Реализовать его намерена «Мулти Милк», в проекте также участвуют Российский фонд прямых инвестиций и инвестор из ОАЭ, который уже имеет опыт запуска аналогичных производств на Ближнем Востоке. Общий объем планируемых инвестиций составит до 15 млрд руб. Ввод предприятия в эксплуатацию намечен на 2027 год.



ГК «НСЗК» (системный оператор стратегической программы «Новый сухопутный зерновой коридор Россия — Китай») планирует создать в Приморском крае морской зерновой терминал с возможностью приема грузов с железнодорожного транспорта и дальнейшей отгрузкой на суда. Годовой объем перевалки терминала составит от 2 млн т до 4 млн т зерна в зависимости от выбранной проектной концепции. Капитальные вложения в проект оцениваются в сумму до 8 млрд руб.



Также НСЗК совместно с крупным китайским партнером создаст агропромышленный производственно-перерабатывающий кластер в Еврейской автономной области. В состав кластера войдут элеваторы полного цикла и производственные мощности для выпуска продукции высоких переделов. Кроме того, предполагается построить транспортно-логистический центр и контейнерный терминал на территории Забайкальского зернового терминала. Их годовая мощность составит до 400 тыс. TEU в год, емкость хранения — до 6 тыс. TEU. НСЗК инвестирует в проект до 11 млрд руб.



Крупный инфраструктурный проект также реализует «Деметра-Холдинг»: он построит третью очередь терминального комплекса Новороссийского зернового терминала с инвестициями более 10,8 млрд руб., а также вложит свыше 9 млрд руб. в комплексную модернизацию портовой инфраструктуры Зернового терминального комплекса Тамань.



Кроме того, «Содружество» планирует инвестировать до 20 млрд руб. в строительство портового логистического комплекса в Ульяновской области. На первом этапе грузооборот составит около 700 тыс. т в год, включая почти 300 тыс. т растительных масел и шрота на экспорт, 300 тыс. т сырья для переработки (соя, подсолнечник, рапс) и экспорт 100 тыс. т зерновых, выращенных в регионе.



Что в приоритете для новых вложений Инвесторам, которые планируют вложения в АПК в этом и следующем году, Дмитрий Краснов из «Рексофт Консалтинг» советует базово отдавать наивысший приоритет проектам, которые:

— направлены на экспорт (и/или на удовлетворение массового спроса на базовые продукты питания внутри страны);

— могут претендовать на льготное кредитование и другие виды и формы господдержки;

— дают максимальный рост добавленной стоимости на каждом этапе цепочки создания стоимости.



«Чем больше факторов удастся совместить, тем выше будет отдача от инвестиций, — подчеркивает он. — В географическом плане мы, с одной стороны, видим более приоритетное положение Московской области и Москвы, с другой — Сибири и Дальнего Востока».

На свинину нужно 165 млрд руб.

На фоне возобновления льготного кредитования в свиноводстве в этом году были объявлены новые крупные проекты в этом секторе. ГК «Агроэко» построит в Тульской области два свинокомплекса мощностью 20 тыс. т в год почти за 6,2 млрд руб. Белгородская компания «Мясофорния» планирует создать в Ленинградской области кластер по выращиванию свиней и производству мясной продукции стоимостью 22,7 млрд руб. После выхода на полную мощность агрохолдинг будет производить более 110 тыс. т свинины в год, обеспечивая полный производственный цикл от выпуска кормов и селекции до убоя.



«Мясоперерабатывающий комбинат “Тосненский”» (входит в группу «Таврос») намерен создать в Ленинградской области свинокомплекс мощностью 60 тыс. т свинины в живом весе в год. Общий объем инвестиций составит 14,6 млрд руб. Выход комплекса на проектную мощность с учетом этапности реализации проекта запланирован на 2029 год.



«Мордовский племенной центр» (ГК «Талина») начал строительство двух свиноводческих комплексов в Мордовии. Объем инвестиций в каждый комплекс составит 3,2 млрд руб., их ввод в эксплуатацию намечен на 2026-2027 годы. На каждой площадке будет размещено по 4,8 тыс. свиноматок.



«С точки зрения уровня инвестиционной активности 2025 год очень позитивный: мы начинаем новый виток развития в направлении свиноводства, продолжаем реализацию проектов, начатых в 2024 году, — строительство заводов по производству замороженных полуфабрикатов, замороженных хлебобулочных изделий, кормов для домашних животных, — рассказывает гендиректор «Талины» Марина Маркина. — В начале года мы столкнулись с определенными вызовами в реализации нашей инвестиционной программы: это и высокие ставки по кредитам, и внешние ограничения, увеличение логистических цепочек, — несмотря на это, мы продолжили все начатые проекты. В то же время в этом году вернули льготное кредитование на инвестиционные проекты в свиноводстве, что, безусловно, положительно повлияло на решение о реализации проектов в этом направлении». Действующая инвестиционная программа «Талины» объемом 37 млрд руб. рассчитана на пять лет, основным направлением вложений является свиноводство и завершение ранее начатых проектов, добавляет она.



По плану Минсельхоза, к 2030 году производство свинины должно увеличиться до 7,19 млн т в живом весе — на 1,7 млн т относительно 2021-го, экспорт должен достичь 550 тыс. т. В 2022—2024 годах отрасль уже прибавила 788 тыс. т, таким образом, осталось добавить еще 912 тыс. т, или около 1 млн т в сельхозорганизациях, учитывая ожидаемое сокращение производства в ЛПХ примерно на 100 тыс. т, подсчитал Национальный союз свиноводов (НСС). В течение 2025-2026 годов, по расчетам союза, прирост производства в сельхозпредприятиях составит 350 тыс. т за счет ранее сделанных инвестиций, дополнительные 650 тыс. т могут обеспечить только новые льготные инвестиционные кредиты.



По оценке НСС, для такого расширения выпуска свинины нужно в сумме около 165 млрд руб. инвестиций, однако важно параллельно пропорционально наращивать производство комбикормов, ветеринарных препаратов, мощности для хранения продукции и т. д. , что также потребует вложений. При этом рост стоимости кредитов и удорожание проектов делают их практически неокупаемыми за 8-10 лет, поэтому в текущих условиях инвестиции в развитие бизнеса могут делать только компании, не обремененные ранее взятыми кредитами.



Сено пока на паузе Компания «Рассвет» (входит в агрохолдинг «Таврос») планирует направить 5,9 млрд руб. в проекты создания оросительной системы для выращивания кормовой люцерны на 10 тыс. га и строительства завода по ее сушке и переработке мощностью 40 тыс. т в год в Башкортостане. Готовую продукцию в виде гранул и тюков предполагается поставлять в том числе на экспорт, в частности в страны Ближнего Востока и Китай.



Между тем глава Ассоциации производителей — экспортеров сена и кормов Сергей Гонтарь говорит, что на этот год в России был запланирован запуск нескольких проектов по производству сена люцерны, но ни один так и не начал работу. Одна линия для производства сена люцерны на несколько десятков тысяч тонн завезена, сейчас она монтируется и будет запущена весной следующего года, уточнил он. Еще пять проектов готовы к запуску, но пока инвесторы ждут снижения ключевой ставки и повышения доступности инвестиционных кредитов.

Теплицы рискованны, но привлекательны

По сравнению с 2023 годом, когда ключевая ставка ЦБ была на уровне 7,5 %, сейчас рост процентных ставок и удорожание стоимости инвестиционных затрат в среднем увеличили срок окупаемости проектов на 30 %, оценивает Маркина. «При таких параметрах окупаемости реализация абсолютно новых проектов рискованна, именно поэтому мы вкладываем в те отрасли, в которых имеем опыт и показатели деятельности которых позволяют окупить проект в приемлемые сроки», — поясняет она.



Сейчас сроки окупаемости проектов в АПК в целом удлинились на два-четыре года к горизонту окупаемости типового проекта, оценивает Дмитрий Краснов. ЦБ сигнализирует о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики, что, вероятно, сократит сроки окупаемости новых проектов или даже вернет их к докризисному уровню в ближайшие год-два, допускает он. Сейчас же приемлемыми, по его словам, остаются сроки окупаемости проектов с высокой оборачиваемостью, экспортной направленностью и господдержкой, в том числе переработка масличных, производство/переработка мяса и молока. А вот капиталоемкие greenfield-проекты в растениеводстве и тепличной отрасли требуют особо осторожного подхода к оценке, обращает внимание он.



Однако в тепличном секторе в этом году тоже анонсировались заметные новые проекты. Например, ТК «Хабаровский» намерен вложить 19 млрд руб. в создание тепличного комплекса площадью 25,15 га (включая распределительный центр). Запуск предприятия намечен на 2027 год, компания планирует выращивать огурцы, томаты, а также ягоды. Кроме того, в Хабаровском крае тепличный комплекс площадью 30 га хочет возвести компания «Овощи Дальнего Востока» (ГК «РОСТ»). Проект предполагается реализовать в два этапа, сумма инвестиций не раскрывается.



Еще один анонсированный проект группы «РОСТ» — строительство в Липецкой области тепличного комплекса для выращивания цветов. Его площадь составит 15 га, производительность — 7 млн цветов в год. Объем инвестиций оценивается в 13,5 млрд руб. Кроме того, крупные тепличные проекты по выращиванию цветов в этом году объявили «Рузский аграрно-туристический комплекс» (11 млрд руб.) и «Цветочный сад» (4 млрд руб.).



Уровень инвестиционной активности группы сохранился примерно на том же уровне, что и в 2024-м, сравнивает гендиректор УК «РОСТ» Наталья Лореш. «В активной стадии строительства у нас находятся два проекта в Сибири (Омская область) и на Дальнем Востоке (Бурятия). Это два тепличных комплекса площадью порядка 20 га и стоимостью 10 млрд руб. Один тепличный комплекс будет вводиться в эксплуатацию во второй половине 2026 года, второй — в первой половине 2027-го. Параллельно идет подготовка исходно-разрешительной документации и проектирование еще нескольких производств», — рассказывает она.



Зависимость срока окупаемости от размера ключевой ставки велика, поскольку современное производство в защищенном грунте является крайне капиталоемким, продолжает Лореш. «Однако этот риск смягчается, во-первых, программой льготного кредитования Минсельхоза, во-вторых, тем, что мы при расчетах закладываем прогнозируемое снижение ключевой ставки», — уточняет руководитель.

