Аналитики понизили прогнозы урожая и экспорта зерна

Экспорт российской пшеницы в августе может стать минимальным с сезона-2016/17 «Деметра-Холдинг»

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) понизил прогноз урожая пшеницы на 0,5 млн т, до 90 млн т. Корректировка связана преимущественно с сокращением посевной площади, сказал «Интерфаксу» гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Прогноз сбора всего зерна уменьшен со 140 млн т до 138,5 млн т. Ранее Росстат сообщил, что по сравнению с прошлым годом посевы зерновых и зернобобовых снизились на 3 млн га, до 40,8 млн га. В том числе площадь пшеницы сократилась с 26,9 млн га до 25,5 млн га.



Прогноз экспортного потенциала по зерну ИКАР уменьшил на 1,5 млн т, до 60 млн т, в том числе пшеницы — на 0,5 млн т, до 44,5 млн т. На прошлой неделе Рылько обращал внимание, что речь именно об оценке потенциала, а не прогнозе реального экспорта, который сейчас затруднен из-за ситуации в Азово-Черноморском бассейне и ограничения судоходства.



Аналитическая компания «ПроЗерно» оценила, что в августе экспорт зерновых может составить около 2,5 млн т, тогда как в среднем в этом месяце за последние пять лет вывозилось 5,7 млн т. Июльские отгрузки аналитики оценили на уровне 2,1 млн т при среднем показателе последних пяти лет в 3,5 млн т. Резкое ослабление экспорта связано с проблемами отгрузок через порты Азово-Черноморского бассейна. При этом цены на зерновые снижаются, а логистика дорожает, обращает внимание «ПроЗерно» в своем Телеграм-канале: фрахт партии 25 тыс. т по маршруту Черное море — Египет вырос до $20-22/т, а Азовское море фактически остается без движения.



Аналитический центр «СовЭкон» считает, что экспорт российской пшеницы в августе может стать минимальным с сезона-2016/17 и составить 3-3,4 млн т. В августе прошлого года отгрузки составили 4,5 млн т, средний показатель для этого месяца в разные годы — 5 млн т. В июле вывоз был на уровне 1,6 млн т, тогда как «СовЭкон» оценивал его в 2 млн т, а средний показатель для первого месяца сезона — 3,1 млн т. Низкие темпы экспорта усиливают давление на внутренний рынок: за неделю рублевые цены на пшеницу снизились еще на 350-450 руб. за тонну, цитирует сообщение центра «Агроэксперт». Уборка продолжается, спрос со стороны экспортеров и других покупателей остается ограниченным. При этом рубль ослабевает, а количество судов под погрузку резко выросло, отметил «СовЭкон». Ранее он понизил прогноз экспорта пшеницы в этом сезоне на 1,9 млн т, до 44,6 млн т.



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