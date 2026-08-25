Минсельхоз рассматривает возможность обнуления пошлины на экспорт зерна

Нулевая ставка пошлины рассматривается из-за проблем с экспортом из портов Азово-Черноморского бассейна ztkt.ru

Минсельхоз прорабатывает возможность моратория на действие «плавающей» пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы в связи с проблемами при экспорте через порты Азово-Черноморского бассейна. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники. По их словам, мораторий на действие пошлины, в случае принятия, может продлиться до конца года.



Эскалация конфликта в акватории Черного моря привела к росту мировых цен на пшеницу, но при это внутренние цены на нее снижаются из-за ограниченных возможностей вызова, а также увеличения предложения на фоне активной фазы уборочной кампании. Так, по данным «Русагротранса», 11-18 августа на Юге цены производителей пшеницы 4-го класса (12,5% протеин, EXW элеватор) снизились на 2,2 тыс. руб./т, до 8,9-10 тыс. руб./т (без НДС). В Центре и Поволжье — на 800 руб./т и на 300 руб./т соответственно, до 9-9,5 тыс. руб./т.



При этом с 26 августа по 1 сентября экспортная пошлина на пшеницу составляет 1012 руб./т, что в 1,4 раза выше, чем ставка, действующая до 25 августа — 721 руб./т. Пошлина на экспорт ячменя с 26 августа по 1 сентября будет нулевой, кукурузы — повысится до с 285 руб./т до 607,3 руб./т. Пошлины рассчитаны исходя из индикативных цен: $229,5/т для пшеницы ($231,2/т за предыдущий период), $191/т — ячменя ($193,5/т), $221,2/т —кукурузы ($222,1/т).



Накануне «Агроинвестор» писал, что в Минсельхозе обсуждают дополнительные меры поддержки сельхозпроизводителей в связи с ограничениями экспорта зерна. Среди них пролонгация льготных кредитов на осенние полевые работы в регионах, где сложная ситуация с вывозом зерна, субсидия на реализованную тонну зерна. Также агроведомство рассматривает возможность проведения закупочных интервенций, их объем пока не определен, но может составить 1-3 млн т, говорила глава Минсельхоза Оксана Лут. Причем первые две меры агроведомство считает более эффективными.



Накануне аналитический центр «СовЭкон» вновь уменьшил оценку экспорта пшеницы в августе — на 0,3 млн т, до 1,9 млн т. Это самый низкий показатель для августа с 2010 года, пишет «Агроэксперт». По оценкам Российского зернового союза, при сохранении текущей ситуации в августе экспорт зерна может составить 1,8-1,9 млн т, из них пшеницы — 1,5-1,6 млн т. Оценка компании «ПроЗерно» по пшенице — 1,8-2 млн т, всего зерна — 2,3 млн т.



По мнению независимого эксперта аграрного рынка Александра Корбута, введение нулевой пошлины на зерновые будет в меру эффективной мерой поддержки рынка. «Рубль слабеет, и, соответственно, пошлина растет. Ее нулевая ставка даст чуть более высокую цену для сельхозпроизводителей и чуть более высокую маржу для экспортеров», — объясняет Корбут. Однако, уверен он, действие такой меры поддержки должно длиться как минимум до конца сельскохозяйственного года (30 июня 2027 года), поскольку вряд ли финансовое положение аграриев изменится до конца 2026-го. «Но лучше пошлину вообще отменить», — добавляет Корбут. Также, по мнению эксперта, наиболее эффективной мерой сейчас были бы субсидии растениеводам, чтобы они могли провести озимый сев.



Кроме того, изменения, связанные с пошлиной (нулевая ставка или полная отмена) также следует распространить на растительные масла и маслосемена. «У них ситуация будет аналогичной (той, что сейчас происходит на внутреннем зерновом рынке). Лучше сделать это превентивно, чем дожидаться ситуации, когда решать проблемы придется в авральном порядке», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору».



На прошлой неделе аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин говорил, что наиболее эффективным будет комбинированный подход, сочетающий краткосрочные и системные инструменты. Так, в краткосрочном периоде приоритетом должно стать сохранение ликвидности хозяйств через пролонгацию льготных кредитов, что позволит аграриям избежать немедленных дефолтов и снять риск возникновения кассовых разрывов. Наиболее оптимальным и системным механизмом для стабилизации цен на зерно выглядят закупочные зерновые интервенции, которые напрямую влияют на рыночный баланс, снимая с рынка «излишки» урожая.



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