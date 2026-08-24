Объем закупок зерна в интервенционный фонд может составить до 3 млн тонн

Также среди рассматриваемых мер поддержки — пролонгации льготных кредитов и субсидия на реализованную тонну зерна Пресс-служба «Деметра-Холдинг»

Минсельхоз в условиях ограничения экспортной логистики намечает ряд мер для поддержки производителей зерна. Об этом глава ведомства Оксана Лут сказала «Интерфаксу» в кулуарах съезда партии «Единая Россия». В том числе рассматривается возможность проведения закупочных интервенций, их объем пока не определен, но может составить 1-3 млн т. «С точки зрения процедурных вещей, мне кажется, больше будет не очень эффективно», — отметила Лут. Сейчас министерство определяется с регионами, в которых можно запустить интервенции.



Также среди рассматриваемых мер — пролонгация льготных кредитов на осенние полевые работы в регионах, где сложная ситуация с вывозом зерна, и субсидия на реализованную тонну зерна. Эти две меры Минсельхоз считает более эффективными, чем интервенции.



На прошлой неделе РБК со ссылкой на источники сообщал, что в Минсельхозе обсуждают дополнительные меры поддержки сельхозпроизводителей в связи с ограничениями экспорта зерна. Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут тогда говорил «Агроинвестору», что сейчас нужно применять комплекс мер, причем начать следует как можно быстрее. При этом он обращал внимание, что пролонгация кредитов важна не только для южных регионов, хотя на них и приходится 60-70% от экспортного объема зерна.



Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин тоже отмечал, что наиболее эффективным будет комбинированный подход, сочетающий краткосрочные и системные инструменты. Так, в краткосрочном периоде приоритетом должно стать сохранение ликвидности хозяйств через пролонгацию льготных кредитов, что позволит аграриям избежать немедленных дефолтов и снять риск возникновения кассовых разрывов. Наиболее оптимальным и системным механизмом для стабилизации цен на зерно выглядят закупочные зерновые интервенции, которые напрямую влияют на рыночный баланс, снимая с рынка «излишки» урожая.



Также на прошлой неделе Минсельхоз предложил изменить методику расчета минимальных цен на зерно, при достижении которых могут проводиться закупочные интервенции. Согласно проекту приказа агроведомства, планируется закрепить рентабельность сельхозпроизводителей при расчете минимальной интервенционной цены на уровне 10%. Еще одно изменение затрагивает порядок индексации себестоимости зерна.



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