Экспорт зерна в сентябре сократился в 3,8 раза

Увеличение отгрузок через порты Балтики и расширение географии позволяют рассчитывать на повышение активности в экспорте sea-line.org

По предварительным данным, в сентябре Россия отгрузила на экспорт почти 1,7 млн т основных видов зерна, что в 3,8 раза меньше, чем в сентябре прошлого года, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг Российского зернового союза. В том числе отгрузки пшеницы сократились в четыре раза, до 1,36 млн т с 5,4 млн т годом ранее, ячменя — в 3,6 раза, с 769 тыс. т до 215,5 тыс. т, кукурузы — на 11,6%, со 116,5 тыс. т до 103 тыс. т.



Пшеница отгружалась в 12 стран, год назад поставки шли в 37 государств. Лидером по закупкам стал Египет, но экспорт туда сократился в 5,4 раза, до 216,6 тыс. т. На втором месте Кения с 155,6 тыс. т — на 8% меньше, чем год назад. Отгрузки в Саудовскую Аравию упали в 2,3 раза, до 131 тыс. т, в Ливию — в 4,2 раза, до 97,7 тыс. т. Топ-5 покупателей замыкает Иран, увеличивший закупки на 23,6%, до 92 тыс. т. Ячмень поставлялся только в Иран, отгрузки сократились в два раза, до 215,5 тыс. т. Покупателями кукурузы были Иран и Афганистан, кула поставили 98,3 тыс. т и 4,7 тыс. т соответственно.



Количество портов перевалки сократилось с 45 в сентябре прошлого года до 22. При этом на фоне проблем с экспортом из Азово-Черноморского бассейна растет перевалка через порты Балтики (Усть-Луга и Высоцк), в прошедшем месяце на них пришлось 50% всего объема вывоза. «Через Усть-Лугу отгружено 530,2 тыс. т, в прошлом сезоне в сентябре через этот порт зерно не отгружалось, рассказала «Интерфаксу» директор аналитического департамента союза Елена Тюрина. — Перевалка через Высоцк составила 342 тыс. т, это в 9,5 раза больше, чем в прошлом сезоне, когда было отгружено 36 тыс. т». Третье место занимает Астрахань, отгрузки из ее порта выросли на 17%, до 280,8 тыс. т — 16% общего объема. Экспорт через Новороссийск упал до 177,8 тыс. т (10%) с почти 2,4 млн т год назад. Замыкает пятерку Туапсе с отгрузкой 102,7 тыс. т против 203,3 тыс. т.



При этом Тюрина отметила увеличение вывоза через Махачкалу — почти в два раза, до 63 тыс. т. Перевалка из Калининграда составила 40,5 тыс. т, год назад этот порт зерно на отгружал. По ее мнению, увеличение отгрузок через порты Балтики и расширение географии позволяют рассчитывать на повышение активности в экспорте российского зерна.



Ранее «Интерфакс» со ссылкой на презентацию аналитического центра «Русагротранса», представленную на международной зерновой конференции Eurasian Agricom 2026 в Астане, сообщил, что в этом сезоне Россия может экспортировать в Казахстан 3,7 млн т зерна против 2,76 млн т годом ранее. В том числе вывоз пшеницы может увеличиться с 2,13 млн т до 3 млн т, поставки кукурузы прогнозируются на уровне 360 тыс. т против 232 тыс. т. Экспорт ячменя оценивается в 324 тыс. т против 320 тыс. т. Согласно презентации, с начала сезона в Казахстан было отправлено 0,35 млн т российского зерна, преимущественно (0,32 млн т) пшеницы. Поставки ячменя составили 16 тыс. т, кукурузы нового урожая — 9 тыс. т.



По оценке аналитической компании «ПроЗерно», за первые три месяца этого сезона Россия поставит на экспорт 8-8,5 млн т, в том числе 5,6-7 млн т пшеницы. В прошлом сезоне за этот период было отгружено 14 млн т зерна. Иран стал импортером «номер один» благодаря перевозкам через Каспийское море, закупив 531 тыс. т кукурузы, 467 тыс. т ячменя и 192 тыс. т пшеницы, привел данные гендиректор компании Владимир Петриченко на конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство».



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