Дальнейшее снижение рентабельности может ускорить уход с рынка небольших игроков

Количество регистраций бизнеса по выращиванию зерна упало на 34,6% за январь-август и составило 2,4 тыс. новых организаций и ИП. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Контур.Фокус». Согласно подсчетам сервиса, это наиболее выраженное снижение среди значимых категорий в растениеводстве. В сегменте в целом количество регистраций новых структур сократилось на 26,8% год к году, до 5,8 тыс. По данным «Контур.Фокус», на 1 сентября в России было зарегистрировано 124,5 тыс. организаций и ИП, специализирующихся на растениеводстве в целом, 74,2 тыс.— именно на зерновых культурах. В годовом выражении значения сократились на 1% и 1,9% соответственно.



Привлекательность производства зерна для новых предпринимателей снижается, констатирует руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Артем Суворов. Он связывает это с высокой капиталоемкостью и падением рентабельности направления. Партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина также сказала «Коммерсанту», что в растениеводстве наблюдается кризис рентабельности: среднее значение в начале 2026-го составило 11,8-11,9% против 21-28% двумя годами ранее. Сейчас, по ее словам, около 40% компаний работают в убыток, и они вынуждены либо банкротиться, либо продавать активы крупным холдингам, которым удается выживать за счет эффекта масштаба. Суворов также говорит, что им проще загружать собственные элеваторы, оптимизировать логистику, закупать ресурсы, привлекать финансирование и пережидать периоды низких цен, не продавая урожай сразу после уборки.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут говорит, что появление новых предприятий и прекращение работы уже действующих — это обычное явление, но снижение числа организаций в целом связано с падением рентабельности растениеводства: оно перестало быть привлекательным для инвесторов. В то же время, обращает внимание он, вход в этот бизнес стоит очень дорого — земля, техника и др., но рентабельность у направления низкая. «Сумма этих факторов постепенно уничтожает зерновые компании», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору». По мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, снижение рентабельности вполне может привести к ускорению выхода небольших хозяйств с рынка. Способствовать восстановлению инвестиционной активности мог бы рост цен на растениеводческую продукцию, добавляет он.



На экономику производителей зерна сейчас одновременно давят растущая себестоимость, низкие внутренние цены и существенное ограничение экспортной логистики за счет фактического закрытия портов Азово-Черноморского бассейна, напоминает Суворов. В то же время президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителями политических партий в Кремле сообщил, что дал поручение правительству провести закупку зерна у российских аграриев. «Ваши предложения, которые здесь прозвучали, например, оказание помощи сельхозпроизводителям в продаже зерна, в том числе — закупка в резерв. Абсолютно правильно, я полностью поддерживаю», — сказал Путин, комментируя выступление лидера КПРФ Геннадия Зюганова (цитата по ТАСС). В своем обращении парламентарий отметил, что урожай зерна в 2026 году «очень хороший», но есть вопросы по его реализации. «Хотел передать большое беспокойство тех, кто работает на земле, срочно у них надо закупить по нормальной цене хорошую партию [зерна], в противном случае мы ставим под сомнение и посевную, и урожай следующего года, у нас резерв времени истекает», — отметил Зюганов.



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