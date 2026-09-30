Аналитики ожидают снижения сельхозпроизводства

Урожай зерновых и зернобобовых культур в этом году может составить 137 млн тонн Pixabay

В этом году производство продукции сельского хозяйства может снизиться на 0,6%. Такой прогноз в ходе конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство» озвучила руководитель направления «Аграрная экономика» Института исследований и экспертизы Лидия Илюшина. Минэкономразвития ожидает снижения на 1,2%. Производство пищевых продуктов с учетом напитков, а также табака увеличится на 1,5%, считает Илюшина. В целом по АПК (сельское хозяйство и пищевая промышленность), по ее словам, рост составит 0,7% в сопоставимых ценах.



«Оценка основана на предположении о сокращении производства зерна, а также о снижении производства птицы и крупного рогатого скота, — уточнила Илюшина. — Спад в этих отраслях будет несколько нивелирован увеличением сборов масличных культур и овощей, а в животноводстве — ростом производства свинины и молока».



Урожай зерновых и зернобобовых культур в этом году может составить 137 млн т против 141,2 млн т в 2025-м, масличных — 36,7 млн т (34,4 млн т), овощей — 16,1 млн т (15,7 млн т), говорится в презентации Илюшиной. Валовой надой молока эксперт оценивается в 34,2 млн т против 34,1 млн т в прошлом году. Производство скота и птицы на убой снизится с 16,9 млн т до 16,8 млн т.



В 2027 году аналитики ожидают роста сельхозпроизводства на 1,3%. При этом сбор зерновых, согласно презентации, может уменьшиться до 129,1 млн т, масличных — составить 38,4 млн т, овощей — 16,5 млн т, производство скота и птицы достигнет 17,3 млн т, молока — 35 млн т.



Предполагается, что в среднесрочной перспективе внутренний спрос по основным товарным позициям будет ограниченно расти, в долгосрочной — увеличение численности мирового населения и повышение доходов будут основными стимулами для увеличения производства продукции растениеводства, отметила Илюшина. «Россия обладает значительным потенциалом наращивания экспорта, но его реализация требует создания новой логистической инфраструктуры и изменения системы регулирования», — подчеркнула она, отметив, что, безусловно, это дорогие и длительные проекты, которые не получится быстро реализовать.



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

