Производство сельхозпродукции в первом полугодии снизилось на 0,8%

Производство скота и птицы на убой, а также молока в январе-июне сократилось freepik.com

По данным Росстата, по итогам первого полугодия производство сельхозпродукции сократилось на 0,8%, до 2,76 трлн руб. В июне оно снизилось на 2,9%, по предварительной оценке, составив 711 млрд руб. в действующих ценах. В январе-июне прошлого года сельхозпроизводство выросло на 1,1%, в том числе в июне 2025-го — на 1,5%.



На 1 июля, по расчетам, зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) в сельскохозяйственных организациях были обмолочены на площади 0,3 млн га — на 51,7% меньше, чем на ту же дату прошлого года, сравнило статведомство. Было собрано 1,3 млн т зерна в бункерном весе — на 38,1% меньше, чем годом ранее, в том числе пшеницы было намолочено на 66,4% меньше — 0,3 млн т. При этом средняя урожайность зерновых составляла 44,6 ц/га — на 9,8 ц/га выше прошлогодней, в том числе пшеницы — 37,8 ц/га (плюс 4,7 ц/га). В начале месяца отраслевые эксперты обращали внимание, что срок начала уборки на юге в этом сезоне отстает от прошлого года на 7-14 дней, при этом подтверждали высокую стартовую урожайность, писал «Агроинвестор».



Производство скота и птицы на убой во всех хозяйствах в первом полугодии сократилось на 0,5%, молока — на 0,9%, яиц — выросло на 1,4%. В том числе в июне все хозяйства произвели 1,3 млн т скота и птицы на убой в живом весе (минус 1,8% к июню прошлого года), 3,3 млн т молока (минус 2,2%) и 4,2 млрд яиц (минус 0,4%). Сельхозорганизации по итогам января-июня увеличили производство скота и птицы на убой на 0,3%, драйвером отрасли стало свиноводство, прибавившее 4,3%, тогда как производство птицы сократилось на 2,7%, КРС — на 1,9%. По итогам июня производство скота и птицы в сельхозорганизациях уменьшилось на 1,3%, до 1,11 млн т, в том числе КРС — увеличилось на 4,1%, до 91,1 тыс. т, свиней — на 3%, до 491,7 тыс. т, птицы — уменьшилось на 5,8%, до 526,8 тыс. т (все показатели в живом весе).



Продажи основных продуктов сельского хозяйства в первом полугодии увеличились. Так, объем реализации зерна по всем каналам составил 27,4 млн т (плюс 27,7%), подсолнечника — 3,7 млн т (плюс 17,6%), скота и птицы — 6,9 млн т в живом весе (плюс 0,5%), молока — 10,8 млн т (плюс 2,6%), яиц — 18,3 млрд штук (плюс 4,8%).



В этом году производство продукции сельского хозяйства может снизиться на 1,4% к уровню 2025-го (в сопоставимых ценах), прогнозирует Минсельхоз в Нацдокладе о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства по итогам прошлого года. Относительно 2021 года ожидается прирост на 11,5% при целевом показателе 10,3%. В том числе производство продукции растениеводства может уменьшиться на 4,1% к уровню прошлого года и прибавить 16,6% к показателю 2021-го, продукции животноводства — вырасти на 2% и 10,1% соответственно. Минэкономразвития в базовом сценарии также допускает снижение сельхозпроизводства в этом году на 1,4%. В предыдущем макропрогнозе, вышедшем в сентябре прошлого года, ведомство оценивало рост в 2026-м на 3,9%. В прошлом году производство сельхозпродукции увеличилось на 4,9%.



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