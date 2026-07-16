Минсельхоз хочет изменить правила субсидирования приоритетных направлений АПК

Изменения связаны с оптимизацией расходов федерального бюджета А. Гордеев / Ведомости

Минсельхоз планирует изменить правила предоставления субсидий регионам на поддержку приоритетных направлений АПК. Так, согласно проекту постановления, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, в 2027 году сумма выделяемых средств может снизиться на 21 млрд руб., до 14,28 млрд руб. Согласно пояснительной записке, корректировки связаны с оптимизацией расходов федерального бюджета. В 2028 году финансирование приоритетных направлений АПК предлагается сократить на 19 млрд руб. к объемам, предусмотренным действующим бюджетом. В результате сумма средств на эти мероприятия составит 20,66 млрд руб. в 2028 году и столько же в 2029-м.



В связи с этим из правил предлагается исключить господдержку по нескольким направлениям. В их числе: поддержка проведения агротехнологических работ, повышения экологической безопасности сельхозпроизводства, плодородия и качества почв по ставке на 1 га посевной площади зерновых, зернобобовых, масличных, кроме рапса и сои, и кормовых культур; элитного семеноводства и приобретения семян сортов и гибридов, созданных в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства; глубокой переработки зерна и переработки сырого молока крупного рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую продукцию. При этом в обновленных правилах сохраняется поддержка ряда приоритетных направлений. Среди них — племенное животноводство, производство льна-долгунца и технической конопли, плодово-ягодные культуры и хмель, производство молока, мясное скотоводство, овцеводство, козоводство и производство шерсти, традиционные подотрасли сельского хозяйства и северное оленеводство, а также сельскохозяйственное страхование.



Регионы смогут самостоятельно определять перечень приоритетных направлений, но не более трех из числа отдельных направлений поддержки. При этом племенное животноводство и сельхозстрахование устанавливаются как приоритетные для всех регионов. Еще одно изменение касается сроков перечисления регионами средств получателям. В соглашения с субъектами предлагается включать обязательство направить получателям не менее 50% предусмотренной субсидии не позднее 1 июля текущего года. Для регионов Дальневосточного федерального округа порог составит не менее 20%. Если условие не выполнено, то размер субсидии региону будет уменьшен на 10%. Также проект предусматривает, что при расчете субсидии на поддержку производства молока будет учитываться объем производства в крестьянских фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей по данным Росстата. Изменения, в случае принятия, вступят в силу с 1 января 2027 года и будут применяться при формировании федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028—2029 годов.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут говорит, что предложение Минсельхоза об изменении правил субсидирования приоритетных направлений, как и изменения условий выдачи льготных кредитов для отрасли, связано с ограничениями федерального бюджета. «Я полагаю, что ничего хорошего в этом нет», — добавляет он. Подобные изменения делают ведение бизнеса менее прогнозируемым, обращает внимание эксперт. «Также Минсельхоз регулярно призывает вводить в оборот неиспользуемые сельхозземли, но одновременно сокращает эту статью финансирования, что вызывает диссонанс. С другой стороны, он не возникает, от того, что субсидии для страхования сохраняются, и оно становится приоритетом для Минсельхоза», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору».



Сокращение субсидий ускорит консолидацию российского АПК, считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. По его словам, крупные агрохолдинги за счет масштаба и доступа к финансированию смогут компенсировать снижение господдержки, тогда как для средних и небольших хозяйств это означает рост финансовой нагрузки, перенос инвестиций и снижение рентабельности. «Наиболее уязвимыми окажутся агротехнологические работы, элитное семеноводство и проекты глубокой переработки зерна и молока — именно эти сегменты требуют долгосрочных вложений и наиболее чувствительны к сокращению бюджетной поддержки», — прокомментировал Кабаков «Агроинвестору». Он также добавляет, что государство фактически переходит от массового субсидирования к точечной поддержке отдельных направлений, что повысит эффективность расходования средств, но одновременно усилит региональные диспропорции и замедлит технологическое развитие отрасли.



Ранее Минсельхоз утвердил обновленную редакцию решения, регламентирующего порядок льготного кредитования агропромышленного комплекса. Документ предусматривает изменение ставок по ранее выданным льготным кредитам, новые условия субсидирования для выдаваемых в текущий момент кредитов, а также дополнительные меры поддержки для отдельных категорий заемщиков. Изменения вступили в силу с 8 июля 2026 года. Так, размер субсидии банкам по выданным с 2017 года и новым льготным краткосрочным и инвестиционным кредитам для большинства направлений составит 50% ключевой ставки Банка России. Предельная ставка — 50% «ключа» плюс 2 п.п. Для малых форм хозяйств по кредитам, заявки на которые были поданы до 4 мая 2026 года, сохраняются более льготные условия — не больше 30% плюс 2 п.п., тогда как новые кредиты будут выдаваться уже на общих условиях.



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