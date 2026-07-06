Росрыболовство рассчитывает заместить импорт продуктов из водорослей на 70%

Спрос на традиционные продукты питания из водорослей в России остается крайне низким Pixabay

Росрыболовство совместно с участниками рынка разрабатывает долгосрочную программу развития переработки водорослей до 2040 года. Ее цель — снизить импорт стратегически важных компонентов для фармацевтической промышленности и индустрии питания на 60-70%. Отраслевое сообщество обсуждает с ведомством возможность уменьшения НДС для производителей и региональное субсидирование занимающихся добычей сырья хозяйств, рассказали «Агроинвестору» в Ассоциации добытчиков и переработчиков морских водорослей (АДИПВ).



Программа рассчитана, прежде всего, на замещение импорта продуктов глубокой переработки водорослей: агара, альгинатов, каррагинатов, омега-3, каротиноидов, сообщили в пресс-службе Росрыболовства. География инвестпроектов предполагает формирование трех специализированных производственных кластеров: Дальневосточного, Северо-Западного и Азово-Черноморского. Ведомство рассчитывает на экспорт продукции из России на рынки Ближнего Востока, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы. Сырьевая база для нового сегмента оценивается в 250 тыс. т в год. «Водоросли — инновационное направление в нашей отрасли. У нас огромная ресурсная база», — отметил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, слова которого приводятся на сайте министерства.



По оценке АДИПВ, критическое значение для отечественного рынка имеют агар, альгинаты и каррагинаты, без которых невозможна стабильная работа производителей продуктов питания (они позволяют придавать продуктам нужную текстуру: загущать, стабилизировать эмульсии, формировать гели). По данным Рыбного союза, в 2023 году совокупная емкость российского рынка этих компонентов составила 13,8 тыс. т. Около 80% пришлось на поставки из-за рубежа. Основные поставщики в Россию — Китай, Филиппины и Индонезия, локальные партии поставляются из Марокко и Чили. Российские производители фармацевтической продукции и детского питания сегодня почти полностью зависят от импорта из стран Азии, уточнили в ассоциации.



Спрос на традиционные продукты питания из водорослей в России остается крайне низким: среднестатистический россиянин потребляет всего 0,3 кг водорослей в год. Для сравнения, во Франции показатель достигает 1,6 кг, а в странах Азиатско-Тихоокеанского региона — 18 кг. По этой причине программа включает популяризацию водорослевых продуктов среди отечественных потребителей, рассказал руководитель АДИПВ, директор по развитию НПО «БИТ» Артем Силаков. С азиатскими поставщиками российские производители могут конкурировать за счет чистоты сырья, логистики, природных запасов, убеждены в АДИПВ. В частности, производители продуктов из водорослей Белого моря могут устанавливать наценку за экологичность в 20-30%, считает Силаков.



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