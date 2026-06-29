Владимир Путин поручил соблюдать график поставок топлива для АПК

Для стабилизации топливного рынка необходимо принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов Pixabay

Президент Владимир Путин поручил приложить все усилия, чтобы обеспечить предприятия АПК топливом. Об этом он сказал, открывая совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка. «Мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса безусловно соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай», — подчеркнул глава государства.



Для стабилизации топливного рынка необходимо принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов, отметил Путин. Речь идет как о наращивании объема предложения, так и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо. Для оперативного мониторинга ситуации правительством создан специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме. Также совместно с нефтяными компаниями подготовлены дополнительные предложения по обеспечению топливом внутреннего рынка, сказал президент.



Сейчас на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Согласно справке Минэнерго, на которую сослался Путин, сейчас запасы бензина составляют 1,7 млн т — на 4% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Прогнозируется, что в июле производство основных видов топлива должно превысить показатели июня. «Кроме того, в интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива», — сказал президент.



Минэнерго считает, что необходимости вводить запрет на экспорт дизельного топлива пока нет, однако вопрос будет снова рассмотрен на совещании в понедельник, сообщил вице-премьер Александр Новак, пишет «Интерфакс». Также российские компании продолжают поставки бензина за рубеж в рамках межправительственных соглашений без ущерба для потребностей внутреннего рынка, уточнил он.



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