Свиноводческая отрасль находится в состоянии идеального шторма

Для решения проблемы нужен комплекс нестандартных и новых мер М. Стулов / Ведомости

Впервые за последние 10 лет российская свиноводческая отрасль столкнулась с настолько серьезной угрозой, считает гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. «По совокупности всех факторов мы имеем сегодня, к сожалению, ситуацию идеального шторма. Поэтому и решения нам нужны экстраординарные, нестандартные, может быть, новые», — сказал Ковалев в ходе годового собрания членов союза. Проблема, по его словам, заключается в том, что в 2026 году средняя рентабельность по EBITDA свиноводческих предприятий может упасть до критической отметки около нуля.



«Из-за возросшей производственной себестоимости, которая была в последние два года, и обвального снижения средних цен на 15-20%, прогнозный показатель рентабельности по EBITDA за 2026 год снизится с 25-30% в прошлые годы до практически нуля или около нуля. Это значит, что у компаний не остается никаких средств, чтобы оплачивать внепланово возросшие за последние годы финансовые расходы, возвращать тело кредитов, амортизировать основные средства», — пояснил Ковалев. По данным НСС, в первые шесть месяцев этого года средние цены на окорок (берется как наиболее объективная оценка ситуации на рынке) упали на 20%, до 230 руб./кг. «Как результат — практически весь сегмент разделанного мяса обнулил рентабельность и начал переходить в убыточную зону», — добавил он. Цены на живых свиней также упали на 14,6%, до 124,68 руб./кг.



В своем докладе Ковалев также уточнил, что средняя рентабельность по EBITDA в свиноводческой отрасли по итогам 2025 года составила 20-25%. Средняя цена на живых свиней в 2025-м была на уровне 148,6 руб./кг с НДС, что на 15% больше, чем в 2024-м. В позапрошлом году рост составил 3,5% при увеличении себестоимости за 2024-2025 годы на 25-30%. По оценкам НСС, по итогам года производство прибавит 1,5-2%, и такая прогнозируемая и запланированная сравнительно низкая динамика (в прошлые годы — плюс 5-10%), безусловно, снизит давление дополнительного предложения на внутренней рынок, которое наблюдается в первой половине 2026-го. Оно в том числе стало одной из причин драматической ситуации на ценовом рынке свинины в первые шесть месяцев этого года.



Но доминирующий фактор — импорт различных видов мяса, прежде всего птицы: плюс 35% относительно января-июня 2025-го, в основном за счет дешевого куриного филе из Китая. Эта тенденция, по словам Ковалева, начала формироваться еще в прошлом году, и в декабре ввоз составил практически 20 тыс. т против 2 тыс. т в январе 2025-го. За весь прошлый год было поставлено почти 100 тыс. т. Ковалев называет это экзистенциальной угрозой для российского свиноводства и ставит под вопрос перспективы дальнейшего развития отрасли. Импортная замороженная курица, по его словам, в большинстве своем идет на переработку, вытесняя из рецептур более дорогую свинину, спрос на которую и так снижается из-за сокращения доходов населения. Из-за этого в декабре прошлого года оптовая цена окорока достигла 230 руб./кг, что практически равно его себестоимости. Если эти тенденции сохранятся в 2026 году, то среднегодовая цена может снизиться на 15-20%.



По словам Ковалева, импорт дешевого куриного филе из КНР может достигать 150-300 тыс. т, заменяя объемы постной свинины в российской переработке. Это острая проблема без простого решения, отмечает он. В то же время в мае впервые месячный объем импорта снизился на 17%. Если ввоз продолжит сокращаться или стабилизируется на определенных уровнях, то это способствует нормализации ситуации на внутреннем рынке свинины. Однако, продолжает он, есть и другие проблемы: общее снижение внутреннего спроса, рост затрат из-за высокой ключевой ставки, крепкий рубль и др.



В НСС считают, что для преодоления кризиса, во-первых, нужно снизить импорт куриного филе, провести комплекс мероприятий для роста спроса на свинину у конечного потребителя, усилить работу по развитию экспорта. Также требуется взвешенное отношение к новым проектам по дополнительным мощностям для достижения целевых показателей производства к 2030 году (плюс 1 млн т в живом весе по сравнению с 2024 годом, до 7,19 млн т) с точки зрения достижения оптимального баланса спроса и предложения на внутреннем рынке. Кроме того, требуется продолжение всеобъемлющего комплекса работ по снижению себестоимости, повышению эффективности и производительности труда. Впрочем, решение всех текущих проблем вряд ли позволит российским свиноводческим предприятиям вернуться к рентабельности в 25-30%.



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