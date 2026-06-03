Производство свинины выросло почти на 5% за четыре месяца

Замедление темпов роста говорит о переходе отрасли в фазу зрелого рынка Ю. Эйвазова / Ведомости

Объем производства свинины за первые четыре месяца этого года увеличился на 4,7%, до 1,98 млн т в живом весе. При этом ожидалась более низкая динамика — на 2-2,5%. Об этом рассказал гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев на XV Международной научно-практической конференции и выставке «Ветеринария в АПК», пишет «Агроэксперт».



Более высокая динамика связана с низкой базой в аналогичном периоде прошлого года, когда наблюдалось снижение производства из-за ситуации в приграничных регионах, пояснил Ковалев. В этом году эти проблемы сохранились, и отдельные предприятия были вынуждены выводить из эксплуатации некоторые комплексы и направлять больше свиней на убой. Так, например, группа «Русагро» в отчете об операционных результатах за первый квартал сообщала, что закрыла три свинокомплекса в Белгородской области «в связи с высоким уровнем риска для персонала и производственных процессов в приграничной территории». Производственный убыток после закрытия предприятий составил 6 тыс. т.



По итогам года НСС прогнозирует прирост производства не более чем на 1-2%. В прошлом году объем составил 6,29 млн т в живом весе — на 0,2% выше показателя 2024-го, напомнил Ковалев. Замедление динамики говорит о естественном переходе отрасли от периода интенсивного роста в фазу зрелого рынка, подчеркнул он. При этом глава союза обратил внимание, что на фоне насыщения внутреннего рынка перспективы развития свиноводства зависят от темпов увеличения экспорта.



В прошлом году на внешние рынки было поставлено около 8,5% от объема производства, в этом, несмотря на крепкий рубль, отгрузки продолжаются, хотя текущий курс рубля делает экспорт почти убыточным. За январь-апрель вывоз увеличился на 10%, составив 142,6 тыс. т, по итогам года НСС прогнозирует прирост на 5-6%, до 410-415 тыс. т. «Это будет уже больше 10% от нашего производства», — оценил Ковалев, добавив, что максимальная доля поставок на внешние рынки может достигать 15% от объемов производства, «все остальное уже очень рискованно».



Вместе с тем, новым вызовом для свиноводов стал взрывной рост импорта дешевого куриного филе из Китая, где спрос на него низкий. Это сырье поступает в мясопереработку, вытесняя бескостную свинину из рецептур вареных колбас, сосисок и другой продукции. В результате усиливается падение оптовых цен и рентабельности свиноводов. По словам Ковалева, оптовые цены на свинину в России в последние годы и так повышались заметно ниже инфляции, а в этом году даже в летний сезон отпускные цены на окорок — основной ценовой индикатор в отрасли — не растут. При этом динамика в опте почти не коррелирует с ситуацией в рознице, где цены на свинину снижаются только на 1-2%. В этой ситуации свиноводческим предприятиям предстоит не только искать дополнительные пути повышения эффективности, но и, скорее всего, пересматривать бизнес-модели на ближайшие годы, считает глава НСС.



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