«Мираторг» не видит перспектив развития в мясном скотоводстве

Компания переводит земли из-под мясного скотоводства под выращивание коммерческих культур М. Стулов / Ведомости

«Мираторг» не видит дальнейшего развития окупаемости мясного скотоводства, поэтому сейчас компания ставит перед собой задачу обеспечить ритмичную работу всех действующих предприятий, в которые с 2005 года была инвестировано 580 млрд руб. Также компания переводит земли из мясного скотоводства в растениеводство — оно более маржинально. Об этом президент агрохолдинга Виктор Линник рассказал в интервью «Агроэксперту».



«Мы их (предприятия) выводим на проектные мощности и, соответственно, наш проект по мясному скотоводству, который с 2012 года (реализует группа) при текущих базисных факторах просто экономически нецелесообразен. Мы посмотрели, и земли, которые мы можем высвободить из-под мясного скотоводства, мы отправили в коммерческие культуры», — сообщил Линник. По его словам, один гектар, отданный под мясное скотоводство (включая производство многолетних трав, фидлоты, убой, переработку и др.) дают компании в лучшем случае 10-15 тыс. руб. прибыли против 25-30 тыс. руб. под зерновыми культурами при отсутствии форс-мажоров. По этой причине «Мираторг» сейчас сокращает поголовье мясного КРС и весь этот проект, переходя на производство коммерческих культур.



Также в ходе интервью Линник сообщил, что в этом году компания планирует инвестировать в бизнес 10-15 млрд руб. «Это пара свинокомплексов, несколько зерносушильных комплексов, модернизация мясоперерабатывающего комплекса в Белгороде», — перечислил он. Инвестировать в более крупные проекты компания не может из-за высокой ключевой ставки, а также крепкого рубля — эти условия не позволяют добиться более быстрой окупаемости для средних и крупных по масштабу проектов. По словам Линника, для реализации более капиталоемких производств нужна низкая ключевая ставка — не выше 5-6%, а курс должен составлять 95-100 руб. за доллар.



Кроме этих условий необходима и таможенно-тарифная политика, направленная на защиту интересов российских производителей. «Так как российский рынок в части продуктов питания уже насыщен <...> и по мясу у нас уже потребление на человека в районе 82 кг в год. Это высокое потребление даже по мировым стандартам. Все, что мы дополнительно производим <...> (помимо закрытия потребностей внутреннего рынка) надо экспортировать. В противном случае цены будут падать и закончится это банкротством для многих предприятий», — отметил Линник.



Однако, обратил внимание он, при курсе доллара в 70 руб. и высокой стоимости денег быть конкурентоспособными на внешних рынках сложно. Впрочем, Минсельхоз и Российский экспортный центр предоставляют экспортерам различные инструменты поддержки, которые уже зарекомендовали себя. В то же время, отмечает Линник, отечественным производителям сложно конкурировать, например, с бразильской говядиной, которая ввозится в Россию с нулевой пошлиной в рамках тарифной квоты, поскольку рубль сильно укрепился относительно бразильского реала. Поэтому властям следует определиться с мерами, защищающими российского производителя. В целом, по его словам, основную перспективу развития «Мираторг» видит в экспорте, открытии новых направлений и продуктов для отгрузок.



В пресс-службе «Мираторга» «Агроинвестору» рассказали, что в целом по мясу Россия достигла самообеспеченности несколько лет назад, и это при том, что потребление на душу населения за 25 лет выросло почти вдвое. Дальше внутренний спрос такими же темпами уже не будет расти, так как Россия перегнала по уровню потребления многие богатые страны. «А вот потребность в мясе в мире продолжает увеличиваться. По прогнозам ФАО ООН, через 10 лет миру потребуется еще не менее 40 млн т мяса, а к 2050 году — почти 100 млн т сверх сегодняшнего объема», — говорят в «Мираторге». В пресс-службе компании также подчеркивают, что сегодня Россия — одна из немногих стран, где есть все условия для наращивания производства: площади сельхозземель, ресурсы, технологии. Главное — поддерживать не только физическую, но и экономическую доступность кредитов, обеспечивать привлекательную рентабельность и прогнозируемые долгосрочные условия работы. Сегодня слишком много неожиданных и несвоевременных инициатив, в том числе крайне антирыночных. Такие подходы могут повернуть развитие сельского хозяйства вспять, считают в компании.



При этом потребление говядины в России на протяжении нескольких лет стагнирует после быстрого снижения в начале 2010-х годов. Сейчас это примерно 13-14 кг на человека в год (в среднем по миру — около 8,7 кг). В «Мираторге» говорят, что на внутрненнем рынке говядина постепенно уступает место более доступным мясу птицы и свинине. С другой стороны, потребление высококачественной говядины от специализированных мясных пород резко увеличилось за последние 10-12 лет — более чем в 10 раз. В пресс-службе компании эту динамику объясняют тем, что россияне поняли разницу между мясом от старых молочных коров или бычков молочных пород и мясом скота специализированных пород, получающего специальную диету в виде высококачественных кормов. «Но и здесь темпы роста потребления такими же высокими уже не будут. Поэтому основные перспективы мы связываем с экспортом», — говорят в компании. Поставки на внешние рынки дают увеличение производства, рост рентабельности, новые инвестиции, внедрение технологий, повышение квалификации персонала. «Продавая мясо за рубеж, мы по сути экспортируем воду и зерно, улучшаем внешнеторговый баланс и платим зарплаты российскому селу», — обращают внимание в компании.



Говоря об импорте в «Мираторге» отмечают, что в рамках присоединения России к ВТО была заключена договоренность о тарифной квоте на замороженную говядину по ставке 15% в объеме чуть более 500 тыс. т в год. Но структура потребления мяса в России меняется, квота стала избыточной и полностью не выбирается. В последние годы правительство для сдерживания цен на говядину разрешает ввоз из третьих стран по нулевой ставке — сейчас до 100 тыс. т в год. Это негативно влияет на цены российских производителей на фоне роста себестоимости производства, отмечают в компании. «Отраслевые организации неоднократно предлагали отказаться от тарифных квот, снять количественные ограничения для импорта, но перейти на плоскую пошлину 27,5% — это предусмотрено нашими обязательствами в ВТО. Особо важно отметить, что решение о нулевой ставке не учитывает динамику курса рубля, его сильное укрепление. В результате и без того самые дешевые отруба из Южной Америки и Индии получили дополнительное преимущество в 40%: укрепление рубля на 25% плюс пошлина 0% вместо 15%. Это противоречит всей логике защиты внутреннего рынка и вектору на импортозамещение», — говорят в компании. Позиция «Мираторга» по этому вопросу однозначна: ни квоту для импорта по нулевой ставке, ни простое уменьшение ее объема компания не поддерживает. Там считают, что нужно уходить от тарифных квот и вводить единую пошлину 27,5% для всех стран, не имеющих преференциальных соглашений с ЕАЭС.



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