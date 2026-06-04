«Мираторг» построит два свинокомплекса в Брянской области

Выход на проектную мощность позволит производить на каждой площадке почти по 12 тысяч тонн свинины в живом весе в год «Мираторг»

«Мираторг» и правительство Брянской области в ходе Петербургского международного экономического форума подписали инвестиционное соглашение, которое предусматривает строительство в регионе двух свинокомплексов. Общий объем инвестиций в проект составит до 6 млрд руб. Каждый комплекс будет рассчитан на 3,6 тыс. свиноматок с полным циклом воспроизводства, доращивания и откорма. Выход на проектную мощность позволит производить на каждой площадке почти по 12 тыс. т свинины в живом весе в год, сообщила компания. Выход на полную операционную мощность ожидается в 2028 году.



Новые комплексы позволят заместить объемы, выпавшие из-за вынужденного закрытия предприятий на приграничных территориях. Ранее на фоне сложной оперативной обстановки «Мираторг» вывел из эксплуатации пять свинокомплексов и семь ферм крупного рогатого скота в регионе. Реализация нового инвестиционного соглашения позволит поддержать темы производства в рамках стратегии импортозамещения и наращивания потенциала агроэкспорта, отмечают в агрохолдинге.



«Брянская область остается для компании флагманским регионом с уникальным опытом реализации крупных инвестиционных проектов в мясном животноводстве, — подчеркнул президент «Мираторга» Виктор Линник. — Несмотря на временные сложности, связанные с закрытием приграничных площадок, мы не сокращаем, а переформатируем нашу работу. Новые комплексы в Комаричском и Брасовском районах обеспечат сырьем наши перерабатывающие мощности и позволят сохранить производственную программу». Запуск новых свинокомплексов даст импульс развитию Комаричского и Брасовского районов, создаст десятки высокопроизводительных рабочих мест и пополнит налоговую базу, отметил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, пообещав, что правительство региона окажет проекту всестороннее содействие.



«Мираторг» - крупнейший в России производитель свинины, по итогам прошлого года объем выпуска составил 872 тыс. т в живом весе. Также компания входит в топ-5 ведущих производителей свинины в мире.



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