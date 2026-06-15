АКОРТ: минимальные цены на социально значимые продукты за год уменьшились на 11,3%

Наценка торговых сетей на социально значимые продукты «первой цены» в мае снова обновила рекордный исторический минимум А. Орлов / Ведомости

Минимальные цены на социально значимые продовольственные товары в крупных торговых сетях в мае снизились на 11,3% по сравнению с маем прошлого года, показал мониторинг аналитического центра Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ). По сравнению с апрелем цены на товары «первой цены» уменьшились на 2,1%.



В годовом выражении подешевели продукты в 18 из 25 социально значимых категорий. Лидерами снижения цен стали картофель (-48,4%), свекла (-46,5%), белокочанная капуста (-40,6%), репчатый лук (-38,7%) и рис (-31,1%). Также подешевели свинина (-23,4%), сливочное масло (-20%), морковь (-19,9%), поваренная соль (-17,8%), черный чай (-16,9%), сезонные яблоки (-8,4%), гречневая крупа (-8,2%), пшеничная мука (-7,7%), вермишель (-6,9%), подсолнечное масло (-5,5%), пшено (-4,3%) и молоко (-2,1%). В пределах 1% снизились цены на баранину (-0,1%).



Наценка торговых сетей на социально значимые продукты «первой цены» в мае снова обновила рекордный исторический минимум и составила 0,3%. Предыдущий минимум был зафиксирован в апреле, когда наценка составила 0,5%. В мае прошлом года наценка достигала 1,7%. При этом 13 из 25 социально значимых категорий продовольствия торговые сети в мае продавали с отрицательной наценкой — ниже закупочной стоимости. В этом списке морковь (-27,5%), белокочанная капуста (-15,2%), гречневая крупа (-9,5%), репчатый лук (-9,4%), сезонные яблоки (-8,3%), тушка цыпленка-бройлера (-6,4%), свекла (-3,7%), говядина (-2,1%), подсолнечное масло (-1,4%), рис (-1,3%), куриные яйца (-1,2%), сахар-песок (-1,1%) и пшеничная мука (-0,4%).



Председатель АКОРТ Станислав Богданов пояснил, что торговые сети расширяют прямые закупки у поставщиков, в том числе через агроконтракты и систему агроагрегаторов. «Системная работа с производителями помогает сетевой рознице повышать доступность базовой продовольственной корзины для покупателей», — отметил он.



На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства отметил, что власти уделяют особое внимание прозрачности ценообразования на продовольственные товары. «Чтобы не допустить необоснованного завышения их стоимости, выявлять лишних посредников, проводился мониторинг всей цепочки от производителей и поставщиков до торговых сетей, где товары эти продаются», — сказал он.



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

