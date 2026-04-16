Потребление баранины в России почти в четыре раза ниже нормы

В стране критическая ситуация со снижением поголовья овец М. Стулов / Ведомости

Потребление баранины в России в прошлом году составило 1,3 кг (195 тыс. т всего) на душу населения, в то время как последние рекомендации — 5 кг на человека в год. Об этом в ходе конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма» сообщил президент Национального союза овцеводов Харон Амерханов. То есть, по его словам, дефицит составляет 555 тыс. т. В ходе своего доклада Амерханов также отметил, что в 2025 году поголовье овец составило 17,8 млн голов против 25 млн в 2015-м. Снижение поголовья он считает критической ситуацией.



В производстве баранины, особенно ягнятины, отмечается серьезная проблема в интенсификации: в прошлом году среднесуточный прирост на выращивании, откорме и нагуле составил 135 г при возможных 250-300 г, обратил внимание Амерханов. «При этом отсутствует достоверный анализ современных тенденций рынка баранины, не сложилась его конъюнктура на среднесрочную перспективу. Отсюда — недостаточно просматривается судьба этого сегмента на отечественном рынке», — сказал эксперт. По его словам, из-за того, что российская овцеводческая подотрасль работает только на экстенсивном уровне, рынок недополучает 140 тыс. т продукции (в живом весе).



Производство шерсти — также, безусловно, важный вопрос. По словам Амерханова, в 2024 году в России было произведено порядка 30 тыс. т тонкой и полутонкой шерсти, которая не востребована на рынке. «Товаропроизводитель страдает из-за того, что у шерсти, даже высокого качества, нет сбыта», — говорит Амерханов. По его словам, рынку следует уделить особое внимание торговле шерстью на бирже, хотя и это направление развивается. Так, сегодня Петербургская биржа запускает пилотные торги шерстью, писал накануне «Агроинвестор».



Овцеводство — это единственное животноводческой направление, которое не зависит от импорта генетики. Так, в России только 50 отечественных пород, всего в реестре селекционных достижений — 77 пород. Однако Россия ежегодно недополучает до 2 млн голов ягнят опять же из-за экстенсивной модели развития отрасли. «Мы очень благодарны, что в отрасль четыре-пять лет назад вошел бизнес в лице ГК “Дамате”. Сегодня “Дамате” созданы условия: откормочные площадки, самый крупный в нашей стране мясокомбинат по забою мелкого рогатого скота», — добавил Амерханов. Он также выразил надежду, что овцеводство будет поддержано властями как стратегическое направление, поскольку оно является укладом жизни и социально значимой отраслью для 20 регионов России.



