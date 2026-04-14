Петербургская биржа запустит пилотные торги шерстью

Петербургская биржа 16 апреля запустит пилотные торги шерстью на внутреннем рынке. Предметом торгов станет овечья кроссбредная шерсть (полученная от овец смешанных пород) сделки будут проходить в секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы» с клирингом и расчетами в рублях, пишут «Ведомости». К проекту готовы присоединиться более 15 российских производителей и переработчиков, сказала изданию начальник управления развития новых товарных рынков Петербургской биржи Лариса Вовкивская. Она добавила, что на торги целесообразно выводить продукцию по всей товаропроводящей цепочке — от сырья до конечной продукции. Также Вовкивская не исключила возможность запуска в будущем полноценных экспортных торгов шерстью. В этом случае биржа станет единым экспортно-импортным каналом сбыта.



Для формирования ликвидного рынка, через торги должно реализовываться не менее 25% выпускаемой в стране продукции, подсчитали аналитики биржи. В ноябре прошлого года первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова говорила, что сейчас в России производится 43 тыс. т шерсти в год, она поставляется на экспорт в Китай, Индию, Латинскую Америку. Но на выпуск шерстяных тканей идет только треть из выпускаемого объема. Тогда же Фастова отмечала, что шерсть может стать биржевым товаром в России, это предусмотрено «дорожной картой» развития отрасли.



В январе глава Минпромторга Антон Алиханов на парламентских слушаниях в Госдуме сообщил, что Минпромторг и Минсельхоз предлагают запустить биржевую торговлю шерстью для формирования более прозрачного рынка и индикативной цены, а также консолидированных закупок. Также, по его словам, предполагается расширить систему агроагрегаторов для первичной сортировки и классировки шерсти для поставки на торговые площадки уже стандартизированного сырья.



По данным Росстата, объем реализации шерсти в прошлом году составил 29,7 тыс. т против 27,2 тыс. т в 2024-м. В том числе КФХ реализовали 11,26 тыс. т (12,85 тыс. т годом ранее), сельхозорганизации — 9,48 тыс. т (5,3 тыс. т), ЛПХ — 8,96 тыс. т (9 тыс. т). Основной объем реализации — 21,44 тыс. т — пришелся на регионы Северного Кавказа, в том числе 16,55 тыс. т — на Дагестан.



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

