Сейчас в России перерабатывается менее 10% производимой овечьей шерсти А. Махонин / Ведомости

Минпромторг и Минсельхоз предлагают запустить биржевую торговлю шерстью для формирования более прозрачного рынка и индикативной цены, а также консолидированных закупок. Также предполагается расширить систему агроагрегаторов для первичной сортировки и классировки шерсти для поставки на торговые площадки уже стандартизированного сырья. Об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов на парламентских слушаниях в Госдуме, пишет ТАСС.



Кроме того, глава ведомства рассказал об утверждении дорожной карты по поддержке льняной отрасли. «С коллегами из Минсельхоза договорились внедрить механизм долгосрочных контрактов на закупку сырья между сельхозтоваропроизводителями и перерабатывающими предприятиями», — уточнил он, добавив, что к 2036 году планируется выйти на производство 10 тыс. т льняной пряжи.



По словам зампреда комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлии Оглоблиной, сейчас в России перерабатывается менее 10% производимой овечьей шерсти, остальной объем складируется или утилизируется как отход. «При этом потенциал отрасли огромен. Россия обладает одними из лучших пород тонкорунных овец в мире, а спрос на натуральную шерсть на международных рынках стабильно растет», — цитирует ее ТАСС. Проблема не в отсутствии сырья, а в отсутствии работающей логистики, инфраструктуры и рынка сбыта, поэтому расширение системы агроагрегаторов в сфере переработки шерсти и формирование биржевой торговли — стратегически важный шаг для возрождения отрасли, подчеркнула она.



О том, что шерсть может стать биржевым товаром — это предусмотрено «дорожной картой» развития отрасли - в ноябре прошлого года говорила первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на встрече председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с производителями, экспертами и представителями отрасли государств-участников СНГ. Сейчас в России производится 43 тыс. т шерсти в год, она поставляется на экспорт в Китай, Индию, Латинскую Америку, однако на выпуск шерстяных тканей идет только треть из выпускаемого объема, при этом большинство производителей шерсти остаются нерентабельными, обращала внимание Фастова. Предусмотренные меры позволят увеличить производство шерсти на 25% к 2030 году, писал «СенатИнформ».



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

