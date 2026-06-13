Госдума отложила утверждение новых правил мониторинга плодородия сельхозземель

В первоначальной версии законопроект предлагал радикальные изменения в системе мониторинга сельхозземель Pixabay

Рассмотрение законопроекта с изменениями в закон «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» отложили на неопределенный срок. Такое решение принял Совет Госдумы после того, как инициаторы законопроекта внесли в документ поправки ко второму и третьему чтениям. Информация о переносе сроков появилась на сайте Госдумы. В первом чтении Госдума рассмотрела законопроект в конце января этого года. Утвердить изменения депутаты должны были в весеннюю сессию. Причины переноса срока не указаны.



В первоначальной версии законопроект предлагал радикальные изменения в системе мониторинга сельхозземель. Инициаторы настаивали на новом механизме выявления загрязнений. В пояснительной записке они отмечали, что сейчас предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ определяются по методике Минприроды без учета особенностей аграрной отрасли. После внесения удобрений на основе побочных продуктов животноводства (ППЖ, в законодательстве термином обозначают навоз и помет) в почве вырастает концентрация нитратов. По методике Минприроды, это является нарушением и поводом для штрафов. В то же время агрономическое сообщество считает рост концентрации нитратов нормой: она снижается после вегетативного периода, говорится в пояснительной записке. Законодатели решили скорректировать одну из статей «Закона об охране окружающей среды», чтобы оценивать состояние сельскохозяйственных земель по отдельной методике. Разработать методику они поручили Минсельхозу.



Ко второму чтению из законопроекта убрали статью с изменениями в «Закон об охране окружающей среды». Вместо этого в закон о плодородии предложили включить требование возмещать ущерб сельскохозяйственным землям по методике Минсельхоза. Пока такая методика не разработана, нарушителей хотят обязать возмещать ущерб в сумме, необходимой для восстановления земель.



Также депутаты разрешили агрокомпаниям по желанию предоставлять государству данные о мониторинге состояния почв, выполненном за собственные средства. В начальной версии документа эти данные намеревались вносить в государственную информационную систему о землях сельскохозяйственного назначения (ЕФГИС). Депутаты поясняли, что данные мониторинга не должны влиять на получение агрокомпаниям субсидий.



Споры о том, должны ли Минприроды и Росприроднадзор следить за работой аграрных предприятий идут не первый год, сказал «Агроинвестору» глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. С 2023 года аграрии получили законное право использовать навоз и помет как органические удобрения. Использование аграриями ППЖ контролирует Россельхознадзор. Ведомство подписало соглашение с Росприроднадзором об обмене данными о нарушениях. В случае, если агрокомпания или фермер нарушили требования к хранению и переработке, ППЖ признаются опасными отходами и агрокомпанию могут оштрафовать по регламентам Росприроднадзора. «Закон о ППЖ значительно улучшил ситуацию для аграриев. В Росприроднадзоре традиционно считали навоз чем-то равным канализационным стокам», — отметил Юшин.



Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда убеждена, что нет необходимости в отдельной методике оценки загрязнений для аграриев. «Не может быть отраслевой позиции по оценке негативных последствий для окружающей среды. Урон либо есть, либо нет. На мой взгляд, должна быть общая методика, которая учитывает процессы, происходящие в почве при хороших сельскохозяйственных практиках», — пояснила она. Также, по ее мнению, законодатели должны разъяснить, зачем агрокомпаниям делиться данными мониторинга почв. «Вся система ЕФГИС сделана так, что не понятно, в чем выгода агрокомпаний: все выглядит как обременение. Выгода может появиться, если внесение данных будет способствовать получению субсидий на проведение самих обследований и работ по восстановлению почв», — пояснила Шагайда.



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