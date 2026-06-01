Возвратные заморозки и дожди на Юге не причинили вреда озимым

В нормальном состоянии сохранилось 97% озимых посевов

Озимые на Юге России, где в апреле и мае были возвратные заморозки и ливни, не пострадали — их состояние оценивается как удовлетворительное и хорошее. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Россельхозцентра. В регионах шли дожди, местами сильные, а также отмечались ночные и утренние заморозки от 1 до 3 градусов во всех субъектах Южного федерального округа, за исключением Крыма и Астраханской области.



В Краснодарском крае состояние озимых оценивается как удовлетворительное, в регионе проведены мероприятия против болезней, вредителей, сорняков на площади более 3 млн га. Аграрии предупреждены, что проходящие в большинстве районов края обильные осадки могут привести к проявлению фузариоза колоса (грибковое заболевание) на озимой пшенице и озимом ячмене. В первой декаде июня прогнозируется начало отрождения личинок клопа вредной черепашки, поэтому, чтобы получить хороший урожай, важны мониторинг, своевременность и качество проводимых обработок. Фитосанитарное состояние озимых культур в Ростовской области признано хорошим. Возвратные заморозки в апреле незначительно повредили только те зерновые культуры, которые вышли в трубку раньше положенного срока. В Волгоградской области состояние озимых культур оценивается как хорошее и удовлетворительное, в Калмыкии — как удовлетворительное.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что в этом году два ключевых региона Юга — Краснодарский край и Ростовская область — пострадали не от возвратных заморозков, а от дождей, но оценивать потери озимых можно будет только через неделю. Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут отмечает, что, по поступающей информации из регионов, урожай озимых в этом году ожидается хороший. «Опасения могут быть — территории большие <...>, но в массовом порядке какого-то радикального ухудшения состояния озимых, по моему мнению, не просматривается», — сказал он «Агроинвестору».



В конце мая вице-премьер Дмитрий Патрушев говорил, что в России в нормальном состоянии сохранилось 97% озимых посевов. «Озимый клин в 2025 году составил 20 млн га. В нормальном состоянии сохранилось 97% посевов, это хорошая база под урожай 2026 года», — сказал Патрушев в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным. По словам вице-премьера, общая площадь посевной кампании по планам в 2026 году должна составить 83 млн га.



