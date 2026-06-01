Розничные цены на клубнику выросли на 10,4% за год

При этом оптовые цены снижаются

| Агроинвестор |

Дальнейшая динамика цен будет зависеть от погодных условий
Средняя розничная цена клубники (земляника садовая) в Москве за год выросла на 10,4% и достигла 1,1 тыс. руб./кг, следует из мониторинга «» на 22 мая. При этом за месяц стоимость снизилась на 41,8%. Оптовые цены на ягоду в России снизились: за неделю на 10,1%, за месяц —на 41%, за год — на 2,9%, до 300 руб./кг. По данным аналитического ресурса «Чек-индекс» за период с 1 по 25 мая 2026 года, средняя цена 1 кг клубники в магазинах составила 686 руб. — это на 15% выше, чем год назад. При этом число покупок выросло на 30%, пишет Ura.ru. В Москве розничные цены традиционно выше: в столичных федеральных сетях килограмм клубники на 20 мая стоил в среднем 1,12 тыс. руб.

Гендиректор компании Тамара Решетникова говорит, что неделю назад практически вся земляника садовая, реализуемая в Московском регионе, была представлена импортом из Турции, Азербайджана, Узбекистана. Но сейчас доля отечественной ягоды — из Краснодарского края и Крыма — постепенно растет. «Кубанская земляника садовая существенно отличается по внешнему виду и вкусовым качествам от импорта: как правило, она мельче, но лучше пахнет и вкуснее», — добавляет Решетникова. Впрочем, продолжает она, постепенный выход на рынок российских производителей пока не привел к снижению цен. Кроме того, отечественная ягода обычно дороже азербайджанской или турецкой примерно на 30%. «Но речь фактически идет о землянике садовой из защищенного грунта — парников <...>. В прошлом году, конечно, таких цен на отечественную ягоду не было — примерно 600 руб./кг против текущих 750 руб./кг в рознице», — говорит Решетникова. 

Вскоре, продолжает она, на рынок активно начнет поступать земляника садовая, выращенная на Юге в открытом грунте, и в связи с этим цены могут начать снижаться. Кроме того, в конце июня начинается активный сбор урожая ягоды в ЦФО — традиционно это период самой низкой цены в сезоне, и, по оценкам Решетниковой, в этом году она составит 400-500 руб./кг максимум. «Дешевле вряд ли будет: сейчас на Юге, в Ростовской области, например, очень холодно, также там местами прошел град. Так что, очень вероятно, земляника садовая, выращиваемая в регионе в открытом грунте, просто погибла или пришла в нетоварный вид», — прокомментировала Решетникова «». Дальнейшая динамика цен, по ее словам, будет зависеть от погодных условий: для формирования вкусных ягод товарного вида и хорошей урожайности крайне важная теплая и солнечная погода в первые три недели июня.

«PRO технику и технологии» №02, март-апрель 2026

Кормовые добавки как стратегический продукт. Государство готово оказать финансовую поддержку производителям импортозависимых составляющих кормов

«Агроинвестор» №04, апрель 2026

Недоступная необходимость.Спрос на сельхозтехнику падает третий сезон подряд

Рынок комбикормов вышел на плато. Однако ведущие производители наращивают объемы

