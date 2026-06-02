Экспорт зерна в мае вырос в 1,6 раза

В июне экспорт может продолжить снижаться Т. Кулистикова

Экспорт основных зерновых агрокультур в мае составил 3,7 млн т — это в 1,6 раза больше, чем в мае прошлого года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг Российского зернового союза (РЗС). Отгрузки пшеницы составили 3,4 млн т (рост почти в 1,6 раза), кукурузы — 228,6 тыс. т (рост в 3,6 раза), ячменя — 105,7 тыс. т (почти в 3,3 раза больше). Руководитель аналитического департамента РЗС Елена Тюрина сообщила информагентству, что с марта число импортеров начало увеличиваться после снижения в первой половине сезона-2025/26. Всего в мае пшеница экспортировалась в 27 стран, в прошлом сезоне их было 17. Лидирует традиционно Египет, отгрузки на его рынок выросли на 2,8%, до 448,2 тыс. т против 436 тыс. т год назад. Экспорт в Саудовскую Аравию увеличился почти в 6,8 раза, до 444 тыс. т. Топ-3 замыкает Турция, отгрузки туда снизились на 1%, до 378,7 тыс. т. Кукуруза экспортировалась в Иран и Турцию — 139,7 тыс. т и 89 тыс. т соответственно. Эти страны были и покупателями ячменя — 102,6 тыс. т и 3 тыс. т соответственно.



Всего с начала сезона на экспорт было отправлено 50,6 млн т основных видов зерновых. «Май стал переломным месяцем, отставание в отгрузках нарастающим итогом, которое фиксировалось ранее, преодолено, и к 1 июня они уже превысили показатель прошлого года на 0,5%», — сказала Тюрина. По ее словам, если в июне экспорт будет на уровне среднемесячных показателей за последние пять лет (3,3 млн т), то по итогам сельхозгода поставки на внешние рынки могут составить 54 млн т. Отгрузки пшеницы с начала сезона к 1 июня составили 44,9 млн т, что на 2,1% больше, чем годом ранее. По предварительной оценке, за сезон в целом они составят порядка 47,5-48 млн т.



По предварительным оценкам компании «ПроЗерно», экспорт зерна в мае составил 3,5-3,6 млн т, из них 3,1 млн т — пшеница. Гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко говорит, что по сравнению с апрелем и маем отгрузки зерновых снизились: в первые два месяца весны на внешние рынки было поставлено 5,8 млн т и 4,8 млн т соответственно. Фундаментальная причина снижения отгрузок в мае относительно марта и апреля — рыночная конъюнктура: в уходящем сезоне условия диктовал покупатель. Кроме того, основные импортеры с апреля постепенно снижают объемы закупок, так как начинают сбор своего урожая.



Впрочем, если сравнивать текущие объемы с прошлым годом, то объемы отгрузок выглядят впечатляюще, говорит Петриченко. «Во-первых, в этом сезоне большая квота (действует с 15 февраля, ее объем — 20 млн т против 10,6 млн т годом ранее), во-вторых, Ормузский пролив подарил нам рост цены. С марта экспорт был очень активным, в то время как в январе-феврале <...> была безнадега и гнетущий пессимизм», — прокомментировал Петриченко «Агроинвестору».



В июне, продолжает эксперт, отгрузки, вероятно, немного снизятся, но не в такой динамике, как было в мае относительно апреля. По его мнению, на внешние рынки в последний месяц сезона будет поставлено чуть менее 3 млн т пшеницы. Согласно предварительным оценкам «ПроЗерна», исходя из урожая зерна в 141 млн т (здесь и далее — без учета новых регионов, расчет Минсельхоза — 144 млн т с присоединенными территориями), экспорт зерна в сезоне-2025/26 составит 57 млн т, из них пшеницы — 44,7 млн т.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что в июне экспорт пшеницы может составить 2,5 млн т, сократившись год к году на 7,4%, в то время как с марта по май значение стабильно превышало прошлогодние объемы поставок. Совокупный прогноз экспорта пшеницы по итогам всего года ИКАР сохраняет на уровне 47 млн т, пишет Reuters. Оценка аналитического центра «Русагротранса» — 46,5 млн т. Накануне «Агроинвестор» сообщал, что «СовЭкон» понизил прогноз экспорта пшеницы в текущем сезоне на 0,6 млн т, до 46,8 млн т из-за замедления отгрузок в последние недели. Аналитики компании отмечают снижение закупочной активности Египта — крупнейшего в мире импортера пшеницы — и предполагают, что спрос с его стороны останется слабым до конца лета. Кроме того, Турция может временно ограничить импорт пшеницы на фоне ожиданий высокого урожая. Также на конкурентоспособность российского зерна негативно влияет укрепление рубля. Объем вывоза всего зерна по итогам этого сезона «СовЭкон» прогнозирует на уровне 58 млн т.



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