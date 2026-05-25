Россельхознадзор: Россия ежегодно теряет до 7 млн тонн зерна из-за вредителей

Требования импортеров зерна к его карантинному фитосанитарному состоянию строже, чем внутри страны

Ведомство считает важным дальнейшее развитие системы прослеживаемости зерна

Россия ежегодно теряет до 7 млн т зерна из-за вредителей хлебных запасов, следует из презентации руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, представленной на Всероссийском зерновом форуме. Вредители, в частности, амбарный долгоносик, влияют и на всхожесть семян пшеницы. Потери всхожести могут достигать 90%. «Потери достаточно большие», — констатировал Данкверт, пояснив, что среди причин этого то, что значительная часть элеваторов в стране была построена еще в советское время.

Ранее сообщалось, что возобновит плановые проверки зернохранилищ мощностью от 50 тыс. т: правительство приравняло их к категории «высокого риска», к которой ранее относились только хранилища от 100 тыс. т. В Минсельхозе считают, что это должно поддержать экспорт за счет ужесточения требований к поставляемой за рубеж продукции и повысить прозрачность оборота зерна, писал «Коммерсантъ».

В интервью ИС «Вести» Данкверт пояснил, что упрощение контроля не способствовало обеспечению безопасности зернохранилищ и отметил, что ранее у ведомства были еще более жесткие предложения — проверять элеваторы мощностью от 25 тыс. т. «К сожалению, практика показывает, что упрощение не дает оснований для обеспечения безопасности, — сказал он. — То есть наши коллеги, те, кто занимается производством, переработкой зерна, имели льготные условия. Эти льготные условия привели к тому, что мы имеем гораздо больше обнаружений [нарушений], чем имели».

При этом в ходе Всероссийского зернового форума он обратил внимание, что при экспорте требования к карантинному фитосанитарному состоянию зерна, а также остаточному содержанию пестицидов, которые предъявляют страны-импортеры, зачастую более жесткие, чем внутри страны. Так, например, у Египта в списке 724 вида карантинных объектов, у Китая — 445, у Турции — 428. И задача Россельхознадзора — обеспечение неукоснительного соблюдения этих требований при отгрузках за рубеж, подчеркнул глава ведомства. Поэтому крайне важно использование информационных систем при обороте зерна, необходимо и дальше развивать систему его прослеживаемости. «Невозможно сегодня без прослеживаемости выпустить тот продукт, который нам бы хотелось. Нам хочется выпускать качественное (зерно), а без прослеживаемости мы не можем (это сделать)», — подчеркнул Данкверт.

