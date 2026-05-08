АКОРТ: доля отечественных овощей «борщевого набора» в торговых сетях достигла 90%

Свекла на полках сетей в начале мая полностью отечественная М. Стулов / Ведомости

Доля отечественных овощей «борщевого набора» в торговых сетях выросла до 90%, показал мониторинг аналитического центра Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ). Существенное снижение доли импорта по сравнению с прошлым годом зафиксировано по всей линейке — картофелю, свекле, моркови, луку и белокочанной капусте.



Наиболее заметная динамика по картофелю: за год доля импорта на полке сократилась почти вдвое и сейчас не превышает 15-18% от общего ассортимента, отметили в объединении. Импорт поступает преимущественно из Египта, Беларуси и Азербайджана. В категориях свеклы, моркови и репчатого лука основной объем поставок обеспечивают российские производители. Так, свекла на полках сетей в начале мая полностью отечественная, доля российской моркови и репчатого лука в общем ассортименте выросла до 90%. Основной поставщик импортной моркови — Беларусь. В категории белокочанной капусты на отечественную продукцию приходится 75% ассортимента. Импорт идет из Узбекистана, в основном это молодая капуста, которая временно дополняет полку до поступления нового урожая от российских производителей.



«Торговые сети системно работают с российскими овощеводами и помогают фермерам расширять сбыт в федеральную розницу, — отметил председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов. — Для этого используется широкий набор инструментов: агроконтракты с авансированием будущего урожая и гарантированными объемами закупок, сотрудничество с малыми и средними фермерскими хозяйствами через агроагрегаторы, работа с сельскохозяйственными потребительскими кооперативами». По его словам, эти механизмы делают сбыт отечественной продукции предсказуемым как для крупных, так и небольших фермерских хозяйств.



Накануне ТАСС со ссылкой на Минсельхоз сообщил, что Россия с начала года сократила импорт картофеля на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до примерно 216 тыс. т. В ведомстве напомнили, что по итогам 2025 года урожай овощей и картофеля составил 7,6 млн т и 8,5 млн т соответственно. В результате наша страна вплотную приблизилась к целевым показателям Доктрины продовольственной безопасности по самообеспеченности овощами (89,6% при пороговом значении 90%) и вышла на пороговое значение по картофелю (97,9% при пороговом значении 95%).



Как ранее писал «Агроинвестор», Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) направила обращение крупнейшим торговым сетям с предложением нарастить закупки российского картофеля. В обращении АККОР называет ситуацию для российских производителей картофеля критической. По данным ассоциации, с марта торговые сети сократили объемы закупок продукции, произведенной фермерами, при этом цены на картофель упали ниже себестоимости. «С проблемой столкнулись даже предприниматели и кооперативы, имеющие статус агроагрегатора. Нереализованная продукция может быть вынужденно утилизирована. Фермеры понесут убытки», — предупредили в АККОР. В Картофельном союзе отметили, что торговые сети отдают зарубежной продукции до половины мест на полках магазинов, и в ряде случаев отказываются закупать у фермеров картофель по формальным причинам. Выходом в союзе считают обязательное контрактование поставок картофеля по фиксированной цене.



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

