Площадь сева сахарной свеклы уменьшится

В Центре из-за плохой погоды сев будет рекордно поздним

По прогнозу Минсельхоза, в этом году сахарная свекла будет посеяна на 1,172 млн га — на 30,3 тыс. га, или 2,5% меньше, чем в прошлом году. По предварительной оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) площади под агрокультурой снизятся на 6% и составят 1,13 млн га. Производство сахара может составить 6,31 млн т против 6,4 млн т в текущем сезоне.



Темп сева свеклы на Юге идет на уровне раннего 2025 года: к 28 апреля Краснодарский край выполнил план сева на 101,4%, рассказал «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. В целом Юг, по расчетам ИКАР, посеял 289,4 тыс. га свеклы (96,8% от плана) — на 6,3 тыс. га больше, чем на ту же дату в прошлом году. В Центральном Черноземье сев будет рекордно поздним: к 28 апреля там посеяли только 31,5 тыс. га сахарной свеклы (4,4% от плана). Год назад в это время было посеяно 570,3 тыс. га.



«По Центру локально был старт сева в среднемноголетние сроки, — отмечает эксперт. — Однако для сева нужны достаточные погодные окна: если будет лить дождь/снег аграрии не смогут начать посевную. Сухая и нехолодная погода должна стоять несколько дней, чтобы земля подсохла, и техника могла выйти в поля».



Оптовые цены на сахар, которые росли с октября, медленно снижаются с конца марта, и в ближайшее время, вероятно, эта тенденция продолжится, говорил Иванов на прошлой неделе. Снижение цен он объяснял возможным увеличением предложения сахара хозяйствами, заводами и компаниями для финансирования расходов на посевную (не только на сев сахарной свеклы): предприятиям нужны деньги на семена, СЗР, ГСМ и прочее.



Также Иванов отметил, что в сезоне-2025/26 у России остается существенный экспортный потенциал с учетом накопленных в предыдущие годы запасов. «Можем вывезти даже больше сахара, чем в предыдущем сезоне», — прогнозирует эксперт. Федеральный центр «Агроэкспорт» ранее оценивал, что в первом квартале отгрузки сахара за рубеж выросли на 28%, до более чем 190 тыс. т. В денежном выражении они увеличились на 37%, до $125 млн. Самым крупным покупателем сахара стал Узбекистан, импортировавший его более чем на $89 млн. Затем следуют Казахстан (свыше $20 млн), Таджикистан (около $6 млн), Азербайджан (около $4 млн) и Киргизия (около $3 млн).



