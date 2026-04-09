«Агросила» увеличит посевную площадь на 11,1 тысячи гектаров

В этом году холдинг планирует внедрить изменения в технологию сева и систему минерального питания сахарной свеклы и подсолнечника

Холдинг «Агросила» в этом году расширит посевную площадь на 11,1 тыс. га (5,8%), до более чем 202 тыс. га. Увеличение произойдет за счет сокращения площади земель под парами, сообщила компания. При этом в структуре севооборота появится новая культура — горчица на маслосемена, которая займет свыше 5 тыс. га. Это позволит диверсифицировать масличное направление и повысить рентабельность, отметили в агрохолдинге.



Система севооборотов в агрофирмах холдинга выстроена для обеспечения сырьем перерабатывающих предприятий «Агросилы» — завода «Заинский сахар», молокоперерабатывающих, птицеводческих и животноводческих комплексов. Приоритетными культурами остаются сахарная свекла, озимая пшеница, рапс, подсолнечник, кукуруза на силос и многолетние травы. Плановый показатель урожайности сахарной свеклы в этом году установлен на уровне 443,3 ц/га, озимой пшеницы — 46 ц/га, ячменя — 42 ц/га, подсолнечника — 21,6 ц/га, рапс — 20 ц/га.



В этом году холдинг планирует внедрить изменения в технологию сева и систему минерального питания сахарной свеклы и подсолнечника, что позволит эффективнее использовать удобрения, сократить сроки сева и увеличить урожайность. При успешном испытании эта технология будет масштабирована на все агрофирмы. Также «Агросила» намерена расширить сев рапса по технологии No-Till.



Потребность в семенах зерновых культур полностью обеспечивает семеноводческое хозяйство холдинга — агрофирма «Кама», которое также производит семена для реализации другим компаниям. Гибридные семена других культур приобретаются у ведущих производителей отечественной и импортной селекции.



Гендиректор «Агросилы» Светлана Барсукова ранее в интервью «Агроинвестору» говорила, что стоимость проведения весенних полевых работ в этом году увеличится ориентировочно на 40% по сравнению с 2025-м. «Это связано как с повышением цен на рынке, так и с тем, что мы частично перенесли внесение минеральных удобрений с осени на весну», — поясняла она.



