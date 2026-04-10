Бывшего замгубернатора Краснодарского края обвиняют в захвате сельхозпредприятия

Андрей Коробка был освобожден с должности заместителя губернатора Краснодарского края в связи с утратой доверия Администрация Краснодарского края

Генеральная прокуратура обвиняет бывшего вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробку, курировавшего вопросы АПК в регионе, а также экс-депутата Законодательного собрания края Сергея Фурсу в рейдерском захвате агропредприятия, сообщил «Интерфакс». Речь идет об «Агрохолдинге Васюринский», в пользовании которого находятся более 25 тыс. га в Краснодарском крае общей стоимостью свыше 20 млрд руб., сказал представитель Генпрокуратуры в суде. По его словам, земли были оформлены на супругу Фурсы.



Ленинский районный суд Краснодара приступил к рассмотрению иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов бывших депутатов Заксобрания Краснодарского края Сергея Фурсы и Алексея Сидюкова, с которыми вел совместную деятельность бывший вице-губернатор Коробка. Ответчиками выступают 18 физлиц, сообщил «Интерфакс».



На сайте «Агрохолдинга Васюринский» говорится, что его земли находятся в Динском и Горячеключевском районах Краснодарского края — «наиболее благоприятных для ведения и развития аграрного бизнеса с точки зрения климата, урожайности и логистики». Агрохолдинг выращивает ячмень, пшеницу, подсолнечник, сою, кукурузу, рапс, сахарную свеклу. Кроме растениеводства компания занимается молочным животноводством, у нее пять ферм, где в сумме содержится 11 тыс. голов КРС, валовой надой составляет 43 тыс. т в год. Также в холдинг входят мясоперерабатывающий комплекс и маслозавод. Стратегическая цель компании, указанная на сайте, — создание лидирующего агрохолдинга, входящего в пятерку крупнейших игроков в России. По данным ЕГРЮЛ, 99% компании принадлежит «Югцементметалл» (владельцы — Алла Комендантенко и Сергей Бутко, оба являются ответчиками по иску Генпрокуратуры), 1% у Сергея Фурсы.



Также правоохранительные органы уличили Коробку и Сидюкова в махинации с землей площадью около 17 тыс. га, сообщает ТАСС. Так, в 2016 году Коробка решил завладеть 11 тыс. га бывших рисоводческих совхозов с мелиоративными системами. Злоупотребляя должностными полномочиями, он пролоббировал их передачу и закрепление за ГКУ Краснодарского края, подведомственным Министерству сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона. После этого по его указанию предприятие предоставило наделы в безвозмездное пользование ООО «Перспектива агро», бенефициаром которого выступает Алексей Сидюков. Аналогично коммерческие структуры последнего получили земельные участки госучреждения — около 6 тыс. га.



6 апреля стало известно, что Генпрокуратура подала антикоррупционный иск к Андрею Коробке, его семье и доверенным лицам. Поводом стала выявленная совместная нелегальная деятельность чиновника с бывшими депутатами Заксобрания Краснодарского края Сергеем Фурсой и Алексеем Сидюковым. В результате «нелегального сращивания бизнеса и власти» капитализация их предприятий выросла более чем на 10 млрд руб.



Генпрокуратура считает, что Коробка за счет использования государственной и муниципальной собственности обеспечивал высокие доходы предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств, которые контролировал. Они регулярно получали субсидии из регионального бюджета, избегали проверок, получали в долгосрочную аренду земли без торгов и пользовались другими административными преференциями, ранее писал «Коммерсантъ». Также, по данным Генпрокуратуры, чиновник незаконно переводил сельхозземли под жилую застройку. Всего по его решениям с 2015 по 2025 год регион лишился свыше 10 тыс. га плодородных земель стоимостью не менее 10 млрд руб.



Часть присвоенных земель общей площадью 130 га в Динском районе Краснодарского края Андрей Коробка использовал для строительства загородного поместья, стоимость которого оценивается более чем в 1 млрд руб. На территории расположены два коттеджа, банный комплекс, парковая зона, теннисные корты, бассейны, вертолетная площадка и домовая церковь, а также причал и часть берега реки Кочеты протяженностью 1,5 км. Недвижимость зарегистрирована на подставное лицо. В ходе обыска в поместье обнаружили и изъяли $4 млн, €7 млн и 31 млн руб. наличными. «Это не мое домовладение», — сказал Коробка, отвечая на вопрос прокурора о том, как он может объяснить обнаруженные там средства, сообщало РИА «Новости».



7 апреля суд арестовал Андрея Коробку на два месяца (до 6 июня) по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. 8 апреля суд удовлетворил иск Генпрокуратуры: в доход государства были обращены активы ответчиков стоимостью более 10 млрд руб., включая 135 земельных участков общей площадью 1,8 тыс. га; 114 жилых и нежилых помещений общей площадью более 130 тыс. м²; 12 коммерческих организаций; права аренды на 12,5 тыс. га плодородных земель. Тогда же Коробка был освобожден с должности заместителя губернатора Краснодарского края в связи с утратой доверия.



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

