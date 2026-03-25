Краснодарский край посеял более половины плановых площадей сахарной свеклы

Ранний сев может увеличить вегетационный период и потенциально сбор сахара с гектара

По состоянию на 25 марта в Краснодарском крае было посеяно около 133 тыс. га сахарной свеклы — это более половины от плановых площадей в 225 тыс. га. При этом Выселковский район уже завершил сев 23 марта, сообщается на сайте Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). По словам ведущего специалиста ИКАР Евгения Иванова, в этом году, как и в прошлом, сев начался раньше традиционных сроков. Так, кроме Краснодарского края полевые работы активно ведутся в Ставропольском крае — там засеяно около трети от плановых площадей. «Черноземье приступит к севу следующим — через две-три недели, остальные регионы — позднее. Позже всех начинает Алтай — как правило, в майские праздники», — добавляет Иванов.



По словам эксперта, пока сев идет активно и планово, но его результаты будут зависеть от дальнейших погодных условий и экономических факторов. Так, объясняет Иванов, производство сахарной свеклы — одно из самых сложных, капиталоемких и трудозатратных направлений растениеводства, в ее возделывании множество нюансов, все ресурсы для этого должны быть поставлены вовремя. «Неоптимальный уход за посевами ведет к снижению урожайности и повышению погодных рисков. Но и природные факторы имеют место быть: например, после сева может быть суховей, который вынудит некоторые поля пересеять», — говорит эксперт. Также он добавляет, что в этом году, скорее всего, переработка сахарной свеклы на Юге начнется относительно рано — 26-29 июля, хотя и это стало типичным для последних лет. «Первым, скорее всего, будет завод в Усть-Лабинске («Прогресс-Агро»): там говорили о планах заметного увеличения посевных площадей, чтобы вовремя переработать возможный высокий объем», — прокомментировал Иванов «», добавив, что остальные заводы начнут работать чуть позже.

На сайте ИКАР также сообщается, что в России выработка свекловичного сахара в течении года полностью практически не прерывается. Так, на 23 марта один сахарный завод в Алтайском крае еще продолжает перерабатывать свеклу урожая-2025. А в феврале-августе уже на шести заводах Центрально-Черноземного региона, а также в белорусском Слуцке, будет идти переработка сиропа и мелассы из прошлогоднего урожая свеклы. Впрочем, в сезоне-2017/18 переработка свеклы длилась 227 дней.



«Внедряемые в России на все большем числе заводов технологии вентилируемых кагатов позволяют дольше хранить свеклу и продлевать сезон переработки, что снижает удельные затраты производства, приходящиеся на тонну сахара», — говорится в сообщении ИКАР. Это уменьшает себестоимость и цену сахара, а также расширяет возможности экспорта сахара, где Россия активно представлена уже 10 сезонов. Экспортный потенциал сахара в сезоне-2025/26 составляет 1,4-1,5 млн т, экспорт в прошлом сельхозгоду составил около 1 млн т. Таким образом, он может достичь рекордного показателя сезона-2019/20 (1,5 млн т).



