Минсельхоз: экспорт агротехнологий из России вырос на треть

Увеличиваются поставки удобрений, средств защиты растений, семян, генетического материала, вакцин, продуктов биотеха Е. Кузьмина

Экспорт агротехнологий из России в прошлом году вырос примерно на треть, до $16 млрд. Об этом в интервью «Известиям» рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут. Для ряда стран мы становимся поставщиком не только продукции АПК, но и готовых решений для повышения эффективности сельского хозяйства и самостоятельного обеспечения продовольственной безопасности. «В первую очередь это минеральные удобрения, по поставкам которых мы сохраняем мировое лидерство. Сегодня их покупают более 100 стран на всех континентах. Также растет экспорт средств защиты растений, семян, генетического материала, вакцин, продуктов биотеха, — перечислила она. — Отдельное направление — аграрное образование в наших вузах, которое становится все более востребованным среди иностранных студентов». Россия уже начинает конкурировать на мировом рынке не только на продовольственном рынке, но и в области технологий, знаний и компетенций, подчеркнула министр.



Объем поставок продукции АПК на внешние рынки в прошлом году несколько сократился и составил $41,6 млрд, что было связано с уменьшением отгрузок зерна — ключевой экспортной позиции — из-за снижения его валового сбора в 2024 году, пояснила Лут. «При этом экспорт продукции глубокой переработки в прошлом году у нас вырос на 12%. Это очень важные изменения в структуре поставок, которые позволяют сохранять добавленную стоимость в нашей стране», — подчеркнула министр.



При этом она обратила внимание, что на зарубежных рынках критически важно предлагать наш товар по лучшей цене, поскольку там очень высокая конкуренция. «Если высокое качество российской продукции — это общепризнанный факт, то по цене, к сожалению, мы не всегда проходим. Понятно, что есть история с курсовыми колебаниями, но базово, на уровне производства, мы должны быть эффективнее и дешевле наших конкурентов», — отметила Лут. Кроме того, бизнес должен более точно работать с конкретными рынками: понимать потребительские предпочтения, особенности и требования стран, уделять внимание упаковке и продвижению товара, добавила глава агроведомства.



Также, по словам Лут, хотя конфликт на Ближнем Востоке потребовал перестройки логистики, поставки в регион продукции из России не остановились: компании адаптировались, нашли альтернативные маршруты и продолжают работать. «Более того, в этом году наш экспорт в страны Ближнего Востока растет: на 15% в стоимостном выражении и почти на треть в физическом. При необходимости мы готовы и дальше расширять поставки», — сказала министр, подчеркнув, что Россия остается надежным поставщиком не только такой базовой продукции, как зерно, но и растительных масел, мясомолочных продуктов, рыбы, кондитерских изделий, детского питания и многих других товаров.



Вместе с тем, базовый приоритет — это внутренний рынок, страна должна быть надежно обеспечена продовольствием. «Сегодня по большинству направлений мы выполняем показатели Доктрины продбезопасности, а по ряду позиций существенно их превышаем, — напомнила Лут. — Например, зерном мы обеспечиваем себя почти на 170%. Рыбой — на 122,8%, а мясом и мясопродуктами — на 101,7%. Уровень самообеспеченности растительным маслом почти в 2,5 раза выше внутренних потребностей. В прошлом году мы также превысили целевой показатель доктрины по картофелю и вплотную подошли к целевому значению по овощам. <...> По сути, нам осталось достичь целевых значений по молоку и фруктам, приближаемся к ним с каждым годом».



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