Темп сева яровых в 2,6 раза ниже прошлогоднего

Отставание связано с обильными осадками и холодной погодой в ряде регионов

При нормализации погодных условий аграрии нарастят темпы работ
Яровой сев проведен на площади около 4 млн га и идет с некоторым отставанием к прошлому году, пишет «Интерфакс» со ссылкой на . Отставание связано с обильными осадками и холодной погодой в Центре, Поволжье и отдельных южных регионах. При нормализации погодных условий аграрии нарастят темпы работ, прогнозирует министерство. По состоянию на 25 апреля прошлого года было засеяно 10,5 млн га - на 1,3 млн га больше, чем на ту же дату в 2024-м.

Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников рассказал «Известиям», что работы идут как минимум с задержкой в две недели, в ряде регионов из-за аномальных осадков отмечается переувлажнение почвы. Однако, например, в Брянской области, как и во многих южных регионах, уже приступили к посадке ранних сортов картофеля, к концу прошлой недели было засеяно примерно 10% площадей от плана.

При этом погодные условия, которые сложились в ряде регионов, не окажут существенного влияния на состояние посевов, отмечает . Агрокультуры, которые наиболее подвержены влиянию заморозков, в частности сахарная свекла, еще не посеяны в регионах, которые столкнулись с неблагоприятной погодой, а плодовые деревья пока не вошли в фазу цветения.

По прогнозу Минсельхоза, общая посевная площадь в этом году должна составить 83 млн га, в том числе яровые культуры займут около 56 га. Озимые были посеяны примерно на 20 млн га, 97% посевов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Это заметно выше уровня прошлого года, когда на аналогичную дату показатель составлял 90,2%, сравнивает агроведомство.

Министр сельского хозяйства Оксана Лут ранее говорила, что, несмотря на серьезное отставание темпов сева из-за холодной погоды, «в этом нет ничего страшного». «Есть поговорка: холодный апрель — май, значит, хороший урожай. Я думаю, нормально все будет с урожаем. По крайней мере, технологически мы к этому готовы», — цитировал ее ТАСС. Между тем, на прошлой неделе понизил прогноз валового сбора пшеницы в этом году с 91 млн т до 90 млн т, ячменя — с 19 млн т до 18 млн т. Причина корректировки — сильная задержка полевых работ в Центральном федеральном округе и Поволжье из-за погодных условий.

«PRO технику и технологии» №02, март-апрель 2026

Кормовые добавки как стратегический продукт. Государство готово оказать финансовую поддержку производителям импортозависимых составляющих кормов

«Агроинвестор» №04, апрель 2026

Недоступная необходимость.Спрос на сельхозтехнику падает третий сезон подряд

Рынок комбикормов вышел на плато. Однако ведущие производители наращивают объемы

