ФАО ООН: посевы пшеницы в России продолжат сокращаться

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН ожидает, что в 2026 году площадь сева пшеницы в России продолжит сокращаться — аграрии делают выбор в пользу масличных ввиду их более высокой доходности. В результате, по прогнозу организации, производство пшеницы в России в 2026 году может умеренно снизиться по сравнению с 2025-м. В целом ФАО ожидает сокращения мирового производства пшеницы. По ранним оценкам, в 2026 году оно может сократиться почти на 3% — до 810 млн т, хотя этот объем останется выше среднего уровня за последние пять лет. Снижение связано с падением цен, которое сдерживает расширение посевных площадей.



Ранее «Агроинвестор» писал, что в 2026 году впервые в истории России посевные площади подсолнечника могут превысить площади под яровой пшеницей. Об этом говорил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. По его словам, площади сева могут составить более 11 млн га и 11 млн га соответственно. «Подсолнечник продолжает оставаться, как говорится, в тренде, считается, что он не подводит аграриев за счет своей прибыльности, устойчивости к засухе. К тому же на него высокий спрос со стороны переработки. Мы ожидаем, что в ряде регионов в этом году будет рекордный сев этой культуры», — говорил Рылько (цитата по «Интерфаксу»). По его оценке, в целом площади под масличными в этом году могут стать рекордными и приблизиться к 22 млн га. Рост площадей резко ускорился после 2021 года. В то же время площади под яровой пшеницей сокращаются.



Посевы зерновых культур в целом в 2026 году могут составить 43,25 млн га, площадь под озимыми оценивается в 17,86 млн га, из которых могут сохраниться и дойти до уборки 16,85 млн га, следует из прогноза аналитической компании «ПроЗерно». И, хотя посевные площади этого года — это очередной минимум с 2014 года, динамика сокращения посевов будет скромнее, чем в прошлом году по сравнению с 2024-м: около 1% против 5,3%.



Руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев ранее говорил «Агроинвестору», что выбор аграриев в пользу масличных культур — это закономерное замещение менее маржинальных культур более рентабельными. При этом яровая пшеница обладает меньшей урожайностью, чем озимая, и производить ее в условиях столь низкой рентабельности аграриям становится все менее интересно, обращал внимание независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут. В то же время подсолнечник для них — пока еще маржинальная и привычная агрокульура. В связи с этим, по мнению эксперта, прогноз ИКАР касательно роста посевных площадей под подсолнечником сбудется. Вероятно, в этом году увеличение площадей может показать и рапс, допускал Корбут. «На сою цены уверенно смотрят вниз, но ситуация может достаточно быстро поменяться: в связи с событиями в Персидском заливе цены на нефть растут, а они подталкивают вверх цены на все растительные масла», — говорил эксперт.



Согласно прогнозной структуре посевных площадей, подготовленной Минсельхозом, посевы сельскохозяйственных культур под урожай 2026 года составят 83,04 млн га с учетом новых регионов, из них яровые — 55,8 млн га. Яровая и озимая пшеница в 2026-м займут 28,8 млн га (26,8 млн га в 2025-м), ожидаемый сбор — 92,5 млн т при урожайности 32,2 ц/га. Сев масличных ожидается на площади порядка 22,4 млн га (21,06 млн га), валовой сбор — 35,4 млн т. В том числе в этом году посевы подсолнечника в России, по прогнозу Минсельхоза, увеличатся до почти 12 млн га (11 млн га в 2025 году), а его валовой сбор — до 19,1 млн т при расчетной урожайности 16 ц/га. Площади под соей оцениваются в 4,8 млн га (4,7 млн га), валовой сбор — почти 8,6 млн т при расчетной урожайности 17,8 ц/га. Площадь сева ярового и озимого рапса прогнозируется на уровне 3,2 млн га (2,9 млн га), валовой сбор — 5,8 млн т при расчетной урожайности 18,4 ц/га.



