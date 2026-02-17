Минсельхоз ожидает роста посевных площадей в 2026 году

Посевы масличных вновь расширят Ю. Эйвазова / Ведомости

Посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай 2026 года составят 83,04 млн га, из них яровые культуры займут 55,8 млн га, следует из прогнозной структуры посевных площадей, подготовленной Минсельхозом. Документ опубликовал Российский зерновой союз. В 2025 году посевная площадь во всех хозяйствах составила порядка 79,3 млн га. Расчетный валовый сбор зерновых и зернобобовых в 2026-м составит 141,8 млн т при средней урожайности 30,8 ц/га (среднее значение за период с 2021 по 2025 год) и посевных площадях в 46,11 млн га (43,6 млн га).



Яровая и озимая пшеница в 2026-м займут 28,8 млн га (26,8 млн га в 2025-м), ожидаемый сбор — 92,5 млн т при урожайности 32,2 ц/га. В 2025 году, по данным Росстат, было собрано 90,9 млн т в весе после доработки (без учета новых регионов). Площадь ярового и озимого ячменя в этом году прогнозируется на уровне 7,1 млн га (6,6 млн га), валовой сбор — 18,8 млн т (19,6 млн т в весе после доработки). Посевы ржи оцениваются в 422,3 тыс. га (424,7 тыс. га), а ее валовой сбор — в 927,9 тыс. т (998,7 тыс. т).



Посевные площади под зернобобовыми культурами в 2026 году, согласно плану Минсельхоза, должны составить порядка 4 млн га (4,1 млн га), сбор — около 7,5 млн т (7,9 млн т). Из них 2,2 млн га и 4,9 млн т — горох, 862,3 тыс. га и 949,4 тыс. т — нут, 766,3 тыс. га и 784,2 тыс. т — чечевица. Площади кукурузы на зерно, по прогнозу, составят 2,68 млн га (2,6 млн га), а урожай — 15,8 млн т (12,6 млн т). Площади под гречихой оцениваются в 770 тыс. га (744,8 тыс. га), потенциальный урожай — в 890 тыс. т (923 тыс. т).



Сев масличных культур ожидается на площади порядка 22,4 млн га (21,06 млн га), валовой сбор — 35,4 млн т (порядка 32 млн т). В том числе в этом году посевы подсолнечника в России, по прогнозу Минсельхоза, увеличатся до почти 12 млн га (11 млн га в 2025 году), а его валовой сбор — до 19,1 млн т при расчетной урожайности 16 ц/га (сбор в 2025-м — 17 млн т). Площади под соей оцениваются в 4,8 млн га (4,7 млн га), валовой сбор — почти 8,6 млн т при расчетной урожайности 17,8 ц/га (8,9 млн т). Площадь сева ярового и озимого рапса прогнозируется на уровне 3,2 млн га (2,9 млн га), валовой сбор — 5,8 млн т при расчетной урожайности 18,4 ц/га (5,68 млн т).



Кроме того, Минсельхоз подготовил на 2026 год сводный план высева семян отечественной селекции. Согласно документу, наибольший объем придется на Центральный федеральный округ, следом идет Поволжье, замыкает топ-3 Урал. По кукурузе первые три места занимают Центр, Поволжье и Юг, по подсолнечнику — Поволжье, Юг и Центр, по рапсу — Сибирь, Центр и Поволжье, по сое — Центр, Дальний Восток и Поволжье, по сахарной свекле — Центр, Юг и Поволжье, по яровой пшенице — Сибирь, Поволжье и Центр, по озимой — Юг, Центр и Поволжье, по яровому ячменю — Поволжье, Центр и Сибирь, по озимому — Юг, Северо-Кавказский округ и Поволжье, по гороху — Поволжье, Сибирь и Юг, нуту — Поволжье, Юг и Северно-Кавказский округ, по чечевице — Поволжье, Урал, Сибирь.



