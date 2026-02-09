Семян для весеннего сева будет достаточно

Отечественными семенами сои компании будут обеспечены на 100% Pixabay

Под посевную 2026 года российские предприятия полностью обеспечены семенным материалом. Так, семян подсолнечника будет произведено 42,9 тыс. т — этот объем закрывает потребности рынка на 97%, оценили эксперты ассоциации «Национальный семенной альянс» в ходе пресс-конференции. По их расчетам, семян кукурузы под сев текущего года необходимо 80 тыс. т, отечественные производители смогут обеспечить 68 тыс. т — это фактически 85% потребности. Отечественными семенами сои компании будут обеспечены на 100%.



Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей семян кукурузы и масличных культур Михаил Самусь отметил, что за последние пять лет на рынке семян России произошли достаточно существенные изменения, по крайней мере, по отдельным культурам. «Если говорить о доле отечественных семян на нашем рынке, то семенами озимой пшеницы российского производства мы обеспечены почти на 100%, а вот в сегменте яровой пшеницы присутствие иностранных семян достаточно значительное», — поделился он. При этом, подчеркнул эксперт, в основном зарубежные сорта используют зернопроизводители Европейской части России, а предприятия Поволжья, Южного Урала, Сибири, Юга предпочитают продукцию отечественной селекции. Дело в том, что в последние годы климат на Европейской части России стал более теплым, уровень сельхозпроизводства в этой зоне тоже повысился, и там стали востребованы иностранные сорта интенсивного типа — той селекции, которая выводилась в Восточной и Западной Европе.



Что касается пивоваренного ячменя, то российские селекционеры ранее не очень обращали внимание на эту позицию, поскольку на рынке доминировали иностранные пивоваренные компании, которые в большей степени ориентировались на сорта ячменя западной селекции. «Сейчас ситуация начала исправляться. В прошедшем году была начата совместная работа компании "Балтика" вместе с ФИЦ "Немчиновка" и Кубанским государственным аграрным университетом. Задача — создать отечественные сорта пивоваренного ячменя, которые по своим качествам соответствовали бы потребностям компании "Балтика". Но, учитывая, что она флагман отрасли, который отражает позицию и других пивоваров, эти сорта будут востребованы и другими компаниями», — считает Самусь.



Доля рынка семян сои отечественной селекции в 2025 году составила уже 65%. При этом практически все семена сои, которые используются в российских хозяйствах — это семена, которые выращены и подготовлены в России, добавил Самусь. Доля семян подсолнечника отечественной селекции в прошлом году составила около 55-60%, что в почти два раза выше показателя 2023 года, сахарной свеклы — 18%. При этом, подчеркнул Самусь, в прошлом году отечественными гибридами было занято 30% посевной площади под этой агрокультурой. А на 2026 год российских семян сахарной свеклы произведено еще больше. «Основным тормозом в развитии производства российских семян сахарной свеклы был осторожный подход крупных холдингов к качеству генетического потенциала отечественных гибридов сахарной слепы. Но 2025 год показал, что по многим позициями и регионам их опасения надуманные», — поделился эксперт. При этом в нашей стране уже есть конкуренция на рынке компаний-производителей семян сахарной свеклы.



При этом, подчеркнул Самусь, важно, чтобы участники рынка покупали семена у проверенных поставщиков. Для обеления рынка семян была создана ФГИС «Семеноводство», напомнил председатель Совета Ассоциации «Национальный семенной альянс» Игорь Лобач. Однако, хотя фальсификата после создания этой системы стало меньше, он все еще присутствует. В первую очередь, по наблюдениям главы объединения, фальсифицируют иностранные семена. «Но в последнее время, в 2024—2025 годах, начали подделывать и отечественную продукцию, например, гибриды подсолнечника Кречет, Бомбардир», — отметил эксперт. С одной стороны, это говорит о том, что отечественные семена достаточно конкурентоспособны, с другой, это усложняет работу добросовестных производителей и снижает урожайность, а значит — и доходность растениеводов. Лобач признал, что ФГИС «Семеноводство» все еще нуждается в доработке и добавил, что соответствующая работа ведется и Минсельхозом, и отраслевым сообществом, и выразил уверенность, что в ближайшее время система будет усовершенствована, и всем участникам бизнеса будет удобно в ней работать.



