Минсельхоз установит регионам планы по использованию беспилотной техники

С этого года Минсельхоз будет устанавливать регионам планы по площади обработки полей агродронами и беспилотной техникой. Об этом сказал вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании по итогам работы растениеводства в 2025 году и задачам на предстоящие весенне-полевые работы, пишет «Интерфакс». «Растениеводство обладает большим потенциалом использования беспилотных технологий, — отметил он. — Однако надо работать не только над новыми видами техники, но и совершенствовать алгоритмы ее работы. В том числе за счет внедрения искусственного интеллекта».



Среди других ключевых направлений развития растениеводства Патрушев назвал сохранение и повышение плодородия почв, а также селекцию и семеноводство. «Следует наращивать эффективность исследований и параллельно стремиться к сокращению их сроков», — сказал он. Также вице-премьер сообщил, что на 2026 год Минсельхоз утвердил и довел в регионы сводный план использования российских семян. «За качество исполнения этого плана с регионов будет очень жесткий спрос», — подчеркнул он. По его словам, в прошлом году лучше всех работу в этом направлении организовали регионы Приволжского и Сибирского федеральных округов, тогда как в Центральном федеральном округе многих плановых значений не достигли.



К 2030 году самообеспеченность семенами должна увеличиться до 75%, по итогам прошлого года показатель приблизился к 70%. «В разрезе отдельных культур за последние годы доля использования отечественных семян серьезно увеличена, — обратил внимание Патрушев. — В частности, положительная динамика есть там, где исторически применялась продукция только иностранной селекции. Наиболее яркий пример — сахарная свекла. Буквально три года назад почти весь объем этих семян импортировался. По итогам 2025 года примерно четверть посевного материала была российской». Согласно презентации Минсельхоза, представленной на Всероссийском агрономическом совещании, доля семян отечественной селекции в 2025 году составила 69,3% против 67,6% в 2024-м и 60,3% в 2022-м. В том числе доля отечественных семян сахарной свеклы за год увеличилась с 8,2% до 24,2%, рапса — с 33,8% до 67,8%, подсолнечника — с 43,9% до 58,8%, кукурузы — с 46% до 49,5%.



Еще одно стратегическое направление, по словам Патрушева, — использование агрохимии. Нужно применять наиболее эффективные формы, в том числе «умные» удобрения, считает он. «В настоящее время производители работают над созданием новых видов, которые могут положительно сказываться на росте урожайности. Такие перспективные разработки должны вовремя и самое главное по доступным ценам попадать к аграриям», — отметил вице-премьер.



Общий объем господдержки отрасли в этом году запланирован на уровне 542 млрд руб., в том числе более 90 млрд руб. — на прямые субсидии аграриям, 26,5 млрд руб. — на новые льготные краткосрочные кредиты. «Большая часть этих средств традиционно направляется на поддержку проведения сезонных полевых работ», — уточнил Патрушев. Также 5,5 млрд руб. выделено на агрострахование, добавил он.



