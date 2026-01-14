Уровень самообеспеченности семенами в 2025 году достиг 70%

Фиксируется и активный рост продаж российских семян Pixabay

Общий уровень самообеспеченности России семенами отечественной селекции по итогам 2025 года приблизился к 70%, говорится в совместном отчете селекционно-семеноводческой компании Ruseed и журнала «Поле.РФ» (есть у «Агроинвестора»). «Для отрасли селекции и семеноводства год стал периодом системной адаптации всей цепочки агробизнеса к работе с отечественным посевным материалом», — говорится в итоговом отчете за 2025 год. Среди ключевых результатов в нем отмечается, в частности, рост самообеспеченности посевным материалом подсолнечника до более чем 50%, сои — до 65%, рапса — до 61%. Самообеспеченность семенами сахарной свеклы — одной из наиболее импортозависимых агрокультур — в 2025 году выросла в 2,4 раза: с 8% до порядка 19%, в то время как в 2019-м доля отечественных семян сахарной свеклы составляла менее 1%.



Кроме того, фиксируется и активный рост продаж российских семян — плюс 15% по подсолнечнику и 20-25% — по сое. В отчете также указывается, что регионом-лидером по переходу на отечественный посевной материал стал Алтайский край: там доля российских семян подсолнечника увеличилась с 38% до 66%. В Омской области доля используемых семян рапса достигла 82%. В Приморском крае показатель по сое вырос до 61%.



По мнению управляющего партнера Ruseed Марка Гехта, слова которого приводятся в отчете, в 2025 году отрасль селекции и семеноводства сделала большой шаг вперед. «Ключевая задача ближайших лет — повсеместное внедрение технологий, которые сокращают срок вывода новых сортов и гибридов, а также цифровизация отрасли. Это позволит обеспечить технологический суверенитет России в АПК», — отметил он. Гендиректор «Поле.РФ» Евгений Белов считает, что в части селекции и семеноводства 2025 год можно назвать годом адаптации, но точка невозврата пройдена — дальше обороты отрасли будут только расти. Для сравнения, в 2024 году продажи российских семян на платформе «Поле.рф» в среднем выросли на 10%, а в 2025-м только по подсолнечнику фиксировался прирост на 15%, по сое — на 20-25%. «Идет активная контрактация по рапсу, есть интерес и к семенам сахарной свеклы — одной из наиболее импортозависимых культур», — приводятся в отчете слова Белова.



К 2030 году целевой показатель самообеспеченности семенами составляет 75%. Однако осенью 2025 года министр сельского хозяйства Оксана Лут говорила, что он может быть достигнут и раньше. Это возможно благодаря совместной работе регулятора и ученых, отмечала глава агроведомства в ходе пленарного заседания выставки «Золотая осень — 2025». «Наверное, с численными показателями мы справимся (достижение самообеспеченности по семенам в 75% через два года), главное понять, что внутри. Что-то, что внутри, будет соответствовать изменениям нашей природы и изменениям в экономике», — говорила Лут. В ходе своего доклада она также напомнила, что по итогам 2024 года показатель самообеспеченности семенами составлял 67%. Вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным осенью также говорил, что по итогам 2025 года значение достигнет 70%.



В середине декабря правительство продлило действие квоты на импорт семян из недружественных стран на 2026 год. Ее общий объем составит 15 тыс. т против 18,3 тыс. т в 2025-м. Так, согласно постановлению, в 2026 году в Россию может быть ввезено 10 тыс. т семенного картофеля (объем квоты на 2025-й — 12 тыс. т), 300 т семенной восковидной кукурузы (600 т), 500 т гибридных высокоолеиновых семян подсолнечника для посева (500 т), 1,9 тыс. т семян сахарной свеклы (2,7 тыс. т), 300 т семенного пивоваренного ячменя (500 т) и 2 тыс. т гибридных семян рапса (2 тыс. т). На пшеницу, рожь ячмень и сою квота на 2026 год, как и на 2025-й, нулевая.



