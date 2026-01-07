Сбор картофеля существенно вырос

Снижение качества картофеля пока не отразилось на его цене

По предварительным данным Росстата, в 2025 году валовой сбор картофеля и овощей во всех хозяйствах составил 19,5 млн т (рост на 9,4%) и 13,8 млн т (минус 0,9%) соответственно (без учета новых регионов). На последних оперативных совещаниях Минсельхоз фиксировал урожай картофеля в товарном секторе на уровне 8,1 млн т — это совпадает с прогнозом Картофельного союза, озвученным еще в конце августа, рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор объединения Алексей Красильников. «То есть, даже несмотря на несущественное сокращение площадей под картофелем в 2025 году относительно 2024-го, из-за благоприятных погодных условий валовой сбор его в текущем сезоне существенно выше, чем в 2024-м. Показатель близок к рекорду 2023-го — тогда было убрано 8,6 млн т», — сравнил он. Довольно неплохой урожай получили и производители овощей «борщевого набора».



В то же время, качество картофеля оставляет желать лучшего: наблюдается аномально высокое поражение грибковыми заболеваниями, в том числе фитофторозом. Причины — высокие температуры в ходе вегетации на фоне аномально обильных осадков во многих регионах. «Еще в сентябре мы предполагали, что погодные условия негативно отразятся в основном на качестве картофеля, выращиваемого в личных подобных хозяйствах, где-либо не умеют, либо не считают нужным бороться с инфекциями. Но оказалось, что и многие опытные авторитетные сельхозпроизводители не смогли оперативно выйти на поля, которые были затоплены, и кратно увеличить количество обработок по борьбе с фитофторозом», — отметил Красильников.



Соответственно, сейчас реально оценить качество и объем товарного картофеля, который сможет храниться до 1 июля 2026 года, пока сложно. Это будет возможно сделать с середины января, добавил эксперт. При этом на ценах картофеля снижение его качества пока особо не отразилось, продолжает он. «Коридор цен на немытый картофель, который мы наблюдаем у ведущих картофелеводов в разных регионах страны на конец декабря составлял от 16 руб./кг до 22 руб./кг — это неплохой уровень для производителей», — считает Красильников.



Если говорить о негативных трендах 2025 года, повлиявших на рынок картофеля, то, по мнению руководителя союза, это обнуление пошлины на импорт картофеля. В итоге с января по август было импортировано более 850 тыс. т — на 600 тыс. т больше, чем годом ранее. «Такой высокий ввоз для наших картофелеводов стал проблемой. Из-за достаточно серьезного присутствия импортного картофеля из Египта и Китая был обрушен бизнес предприятий южных регионов, которые специализируются на ранних сортах картофеля, выращивание которых довольно дорогое с точки зрения затрат. Потому мы ожидаем, что производители раннего картофеля в 2026 году могут сократить площади», — говорит Красильников.



Квота на импортные семена картофеля высоких репродукций на текущий сезон составляет 10 тыс. т, однако у сельхозпроизводителей есть серьезная обеспокоенность, что они, как и сезоном ранее, не смогут ввезти ни одной тонны этой необходимой рынку продукции, обращает внимание эксперт. А дефицит качественных семян означает и нехватку качественного сырья для поставок, прежде всего, на переработку для производства чипсов и фри.



Поскольку Минсельхоз стимулировал строительство новых мощностей по переработке, инвесторы вкладываются в это направление: «Мираторг» строит завод по производству картофеля фри для сети «Вкусно — и точка», «Атлантис» возводит завод по производству картофеля фри в Орловской и Калининградской областях. Есть и другие, менее крупные, проекты по переработке. «При их выходе на полную мощность если не в 2026-м, то еще через год у переработчиков может возникнуть жуткая конкуренция за сырье», — допускает Красильников.



Другой риск, который видится вероятным, — проблемы с ввозом семян овощных культур «борщевого набора». «Если мы не сможем завезти семена, то можем остаться без борща. Конечно, отечественные селекционеры и семеноводы делают определенные успехи в этом направлении, но пока они даже близко не закрывают потребность отрасли в семенах», — отметил Красильников.



